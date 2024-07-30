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Анну Трінчер принизили за живе виконання пісні — українці розчаровані

30 липня 2024 21:07
Галина Войтенко - Редактор
Співачка Анна Трінчер розчарувала українців живим співом — відео
Українська співачка Анна Трінчер на станції "Наше Радіо". Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молода українська виконавиця Анна Трінчер виступила в програмі "Прокидайся" на каналі "Ми — Україна+". Артистка, блогерка і акторка виконала свою нову пісню наживо, але розчарувала підписників у соцмережі своїм співом.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Анни Трінчер в Instagram.

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Виступ Анни Трінчер наживо

Молода українська співачка виконала свою нову пісню "Зі смаком вишні" в програмі "Прокидайся". Артистка з’явилася на сцені в блискучих штанах і відвертому рожевому топі, виконавши свою пісню в дещо новій інтерпретації

""Зі смаком вишні" наживо на @prokydaysya.weuaplus. Дякую всій команді за таку красу) Як вам така версія пісні?" — поцікавилася у своїх підписників Анна Трінчер.

Публікація зі сторінки Анни Трінчер
Живий виступ Анни Трінчер у програмі "Прокидайся". Фото: скриншот з Instagram

Реакція публіки на виступ Анни Трінчер

Почувши, як співачка виконує свою нову пісню наживо, її підписники в Instagram не змогли пройти повз, щоб не прокоментувати її виступ на сцені. У коментарях люди почали принижувати Анну Трінчер за невдалий виступ.

  • Недуже, одні хрипи чутно
  • А де голос? А таланти дійсно пропадають
  • Трошки розчарована, якщо чесно, хотіла йти на концерт, але після цього виконання вже сумніваюсь
  • Звук дійсно не ок, ноти не всі співпадають. До Ані питань немає, але звукар явно не на висоті. Хоча ні, питання є.. Аня ж точно почула, що звук мікрофону явно погано налаштований, чому ж вона тоді цей рілс виставила?
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Анни Трінчер

Днями в Анни Трінчер вийшла нова пісня під назвою "Зі смаком вишні", кліп на яку зібрав вже майже 500 тисяч переглядів. Нова відеоробота артистки, де вона постала у доволі спокусливому вигляді, вже встигла навіть посісти перше місце серед музичних відео на вкладці "В тренді"

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