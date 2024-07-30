Співачка Анна Трінчер розчарувала українців живим співом — відео

Українська співачка Анна Трінчер на станції "Наше Радіо". Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця Анна Трінчер виступила в програмі "Прокидайся" на каналі "Ми — Україна+". Артистка, блогерка і акторка виконала свою нову пісню наживо, але розчарувала підписників у соцмережі своїм співом.

Відповідне відео з’явилося на сторінці Анни Трінчер в Instagram.

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Виступ Анни Трінчер наживо

Молода українська співачка виконала свою нову пісню "Зі смаком вишні" в програмі "Прокидайся". Артистка з’явилася на сцені в блискучих штанах і відвертому рожевому топі, виконавши свою пісню в дещо новій інтерпретації.

""Зі смаком вишні" наживо на @prokydaysya.weuaplus. Дякую всій команді за таку красу) Як вам така версія пісні?" — поцікавилася у своїх підписників Анна Трінчер.

Живий виступ Анни Трінчер у програмі "Прокидайся". Фото: скриншот з Instagram

Реакція публіки на виступ Анни Трінчер

Почувши, як співачка виконує свою нову пісню наживо, її підписники в Instagram не змогли пройти повз, щоб не прокоментувати її виступ на сцені. У коментарях люди почали принижувати Анну Трінчер за невдалий виступ.

Недуже, одні хрипи чутно

А де голос? А таланти дійсно пропадають

Трошки розчарована, якщо чесно, хотіла йти на концерт, але після цього виконання вже сумніваюсь

Звук дійсно не ок, ноти не всі співпадають. До Ані питань немає, але звукар явно не на висоті. Хоча ні, питання є.. Аня ж точно почула, що звук мікрофону явно погано налаштований, чому ж вона тоді цей рілс виставила?

Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Нова пісня Анни Трінчер

Днями в Анни Трінчер вийшла нова пісня під назвою "Зі смаком вишні", кліп на яку зібрав вже майже 500 тисяч переглядів. Нова відеоробота артистки, де вона постала у доволі спокусливому вигляді, вже встигла навіть посісти перше місце серед музичних відео на вкладці "В тренді".

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