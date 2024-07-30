Певица Анна Тринчер разочаровала украинцев живым пением — видео

Украинская певица Анна Тринчер на станции "Наше Радио". Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница Анна Тринчер выступила в программе "Прокидайся" на канале "Ми — Україна+". Артистка, блогер и актриса исполнила свою новую песню вживую, но разочаровала подписчиков в соцсети своим пением.

Соответствующее видео появилось на странице Анны Тринчер в Instagram.

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Выступление Анны Тринчер вживую

Молодая украинская певица исполнила свою новую песню "Зі смаком вишні" в программе "Прокидайся". Артистка появилась на сцене в блестящих брюках и откровенном розовом топе, исполнив свою песню в несколько новой интерпретации.

"Зі смаком вишні" вживую на @prokydaysya.weuaplus. Спасибо всей команде за такую красоту). Как вам такая версия песни?" — поинтересовалась у своих подписчиков Анна Тринчер.

Живое выступление Анны Тринчер в программе "Прокидайся". Фото: скриншот из Instagram

Реакция публики на выступление Анны Тринчер

Услышав, как певица исполняет свою новую песню вживую, ее подписчики в Instagram не смогли пройти мимо, чтобы не прокомментировать ее выступление на сцене. В комментариях люди начали унижать Анну Тринчер за неудачное выступление.

Не очень, одни хрипы слышны

А где голос? А таланты действительно пропадают

Немного разочарована, если честно, хотела идти на концерт, но после этого исполнения уже сомневаюсь

Звук действительно не ок, ноты не все совпадают. К Ане вопросов нет, но звукач явно не на высоте. Хотя нет, вопрос есть... Аня точно услышала, что звук микрофона явно плохо настроен, почему же она тогда этот рилс выставила?

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Анны Тринчер

На днях у Анны Тринчер вышла новая песня под названием "Зі смаком вишні", клип на которую собрал уже почти 500 тысяч просмотров. Новая видеоработа артистки, где она предстала в довольно соблазнительном виде, уже успела даже занять первое место среди музыкальных видео на вкладке "В тренде".

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