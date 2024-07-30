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Анну Тринчер унизили за живое исполнение песни — украинцы разочарованы

30 июля 2024 21:07
Галина Войтенко - Редактор
Певица Анна Тринчер разочаровала украинцев живым пением — видео
Украинская певица Анна Тринчер на станции "Наше Радио". Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молодая украинская исполнительница Анна Тринчер выступила в программе "Прокидайся" на канале "Ми — Україна+". Артистка, блогер и актриса исполнила свою новую песню вживую, но разочаровала подписчиков в соцсети своим пением.

Соответствующее видео появилось на странице Анны Тринчер в Instagram.

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Выступление Анны Тринчер вживую

Молодая украинская певица исполнила свою новую песню "Зі смаком вишні" в программе "Прокидайся". Артистка появилась на сцене в блестящих брюках и откровенном розовом топе, исполнив свою песню в несколько новой интерпретации.

"Зі смаком вишні" вживую на @prokydaysya.weuaplus. Спасибо всей команде за такую красоту). Как вам такая версия песни?" — поинтересовалась у своих подписчиков Анна Тринчер.

Публикация со страницы Анны Тринчер
Живое выступление Анны Тринчер в программе "Прокидайся". Фото: скриншот из Instagram

Реакция публики на выступление Анны Тринчер

Услышав, как певица исполняет свою новую песню вживую, ее подписчики в Instagram не смогли пройти мимо, чтобы не прокомментировать ее выступление на сцене. В комментариях люди начали унижать Анну Тринчер за неудачное выступление.

  • Не очень, одни хрипы слышны
  • А где голос? А таланты действительно пропадают
  • Немного разочарована, если честно, хотела идти на концерт, но после этого исполнения уже сомневаюсь
  • Звук действительно не ок, ноты не все совпадают. К Ане вопросов нет, но звукач явно не на высоте. Хотя нет, вопрос есть... Аня точно услышала, что звук микрофона явно плохо настроен, почему же она тогда этот рилс выставила?
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Анны Тринчер
Комментарий со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Анны Тринчер

На днях у Анны Тринчер вышла новая песня под названием "Зі смаком вишні", клип на которую собрал уже почти 500 тысяч просмотров. Новая видеоработа артистки, где она предстала в довольно соблазнительном виде, уже успела даже занять первое место среди музыкальных видео на вкладке "В тренде".

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Анна Тринчер показала себя в необычном купальнике.

Ранее мы рассказывали о том, что артистка Анна Тринчер опозорилась из-за неуместной шутки.

Также мы сообщали о том, что певица, актриса и блогер Анна Тринчер решилась на серьезную операцию.

Анна Тринчер шоу-бизнес украинские звезды певица

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