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Больше не подруги — блогер рассказал, почему Ефросинина закрывает проект "Дорослі дівчата"

2 апреля 2024 14:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Съемки "Дорослих дівчат" закриваються — блогер Беспалов рассказал о причине
Ведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Съемки совместного проекта ведущей Маши Ефросининой и певицы Оли Поляковой "Дорослі дівчата" под угрозой. Телеведущая боится репутационных рисков из-за скандала с блогером Владом Мицкевичем.

Об этом сообщил известный украинский блогер Богдан Беспалов.

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Недавно в сети распространились фото, на которых Полякова нежно целуется с блогером Владом Мицкевичем, с которым она вела кулинарный проект "Он готовит, она управляет". Он заявил о том, что раньше встречался с певицей за спиной ее мужа. Впоследствии он опроверг свое заявление, однако скандал наделал нешуточную шумиху в обществе.

Из-за этой истории ведущая Маша Ефросинина начала беспокоиться за собственную репутацию и всерьез задумалась над тем, чтобы закрыть общий с Поляковой проект "Дорослі дівчата".

Блогер Беспалов по инсайдерской информации узнал о том, что популярная телеведущая не хочет рисковать своей репутацией из-за длительного молчания Поляковой по поводу скандала вокруг романа с Мицкевичем. Ефросинина попросила прокомментировать эту ситуацию, однако певица "дала пощечину" ведущей и напомнила о сестре, которая живет в России.

"И тут как гром среди ясного неба: "Я не могу молчать!" (Ефросинина). "О сестре же своей молчишь!" (Оля). И пошла коса на камень. Женщины не нашли общего языка и пришли к тому, что проект будут зарывать", — пишет блогер.

Он отмечает, что Ефросинина очень заботится о своей репутации, ведь нацелена на политическую карьеру. Ведущая боится, что из-за сотрудничества с Поляковой, "ее безупречность ляжет, как карточный дом в секунду, если выплывут некоторые секреты".

Ефросинии есть что скрывать, ведь ее сестра — Лиза Ющенко, осталась работать в России и не осудила кровавый режим Путина. По некоторым слухам, ведущая продолжает с ней общаться и встречается на "нейтральной территории".

Ранее мы писали, что на слухи о новом романе Поляковой отреагировал муж певицы Вадим Буряковский. Также известный украинский шоумен Алексей Дурнев и певец Владимир Дантес обнажились ради благотворительного сбора.

скандал
Оля Полякова
украинский язык
шоу
Маша Ефросинина
"Взрослые девочки"
Богдан Беспалов

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