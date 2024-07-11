Скандальний допис Наталки Денисенко після обстрілу — як акторка виправдалася перед українцями

Українська акторка Наталка Денисенко на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка театру, кіно і дубляжу Наталка Денисенко звернулася до своїх підписників через нещодавній допис у соцмережі. Дикторка і режисерка вирішила виправдатися перед українцями за те, як вона прокоментувала масований обстріл.

Відповідний допис Наталка Денисенко оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Виправдання Наталки Денисенко щодо свого допису

Українська акторка зізнається, що її нещодавні слова — це ніби не те, про що одразу сказали ЗМІ. За словами Наталки, кожна людина переживає горе різним шляхом, але особисто вона намагається не пускати ненависть у своє життя.

"Мені щиро шкода, що в моїх словах деякі ЗМІ побачили геть протилежний посил тому, який я закладала у слова! Кожен переживає горе по-різному: через агресію, через допомогу, дехто проживає через сльози, а хтось намагається поринути в роботу. Мій вибір — не пропускати ненависть у своє життя! Проте це геть не означає, що я підтримую дії росіян та те, що вони роблять з нашими людьми й країною", — наголосила Наталка Денисенко.

Акторка Наталка Денисенко в одному з київських ресторанів. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Вона пояснила, про що саме йшлося в її нещодавньому дописі, який вона присвятила обстрілу. За словами Наталки, українці тоді масово кинулися на допомогу, що говорить про максимальний рівень доброти.

"Перш за все, в дописі було про любов та єднання, про те, що варто направляти свої сили саме на найсвітліші почуття! Це стосувалося наших людей, які проявили максимум доброти, кинувшись на допомогу: хто фізично, хто фінансово. Так, я щиро вірю, що ненависть деструктивна! Звичайно, це почуття до ворога не треба ігнорувати, але можна проживати, вивільняти й трансформувати в силу!" — також додала українська акторка.

Звернення Наталки Денисенко через свій допис. Фото: скриншот з Instagram

Звернення Наталки Денисенко до українців після обстрілу

Нещодавно російська армія здійснила масовану атаку на Київ, зокрема, на відому дитячу лікарню "Охматдит". Свої коментарі надали різні українські зірки, зокрема, і акторка Наталка Денисенко. Але її коментар сильно обурив українців, адже у дописі акторка закликала не скаржитися, а частіше згадувати про любов.

"Щоб зупинити гру, нам треба виходити зі стану жертви. Ми згадуємо про любов і єднання лише у критичних ситуаціях. Любіть, відчувайте тільки найкращі, світлі почуття, перестаньте множити цю чорну енергію", — звернулася до українців Наталка Денисенко.

Коментар Наталки Денисенко після обстрілу Києва. Фото: скриншот з Instagram

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