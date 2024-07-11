Скандальний допис Наталки Денисенко після обстрілу — як акторка виправдалася перед українцями

Денисенко намагається "відбілити" свою репутацію перед українцями після обстрілу
Відома українська акторка театру, кіно і дубляжу Наталка Денисенко звернулася до своїх підписників через нещодавній допис у соцмережі. Дикторка і режисерка вирішила виправдатися перед українцями за те, як вона прокоментувала масований обстріл.
Відповідний допис Наталка Денисенко оприлюднила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Виправдання Наталки Денисенко щодо свого допису
Українська акторка зізнається, що її нещодавні слова — це ніби не те, про що одразу сказали ЗМІ. За словами Наталки, кожна людина переживає горе різним шляхом, але особисто вона намагається не пускати ненависть у своє життя.
"Мені щиро шкода, що в моїх словах деякі ЗМІ побачили геть протилежний посил тому, який я закладала у слова! Кожен переживає горе по-різному: через агресію, через допомогу, дехто проживає через сльози, а хтось намагається поринути в роботу. Мій вибір — не пропускати ненависть у своє життя! Проте це геть не означає, що я підтримую дії росіян та те, що вони роблять з нашими людьми й країною", — наголосила Наталка Денисенко.
Вона пояснила, про що саме йшлося в її нещодавньому дописі, який вона присвятила обстрілу. За словами Наталки, українці тоді масово кинулися на допомогу, що говорить про максимальний рівень доброти.
"Перш за все, в дописі було про любов та єднання, про те, що варто направляти свої сили саме на найсвітліші почуття! Це стосувалося наших людей, які проявили максимум доброти, кинувшись на допомогу: хто фізично, хто фінансово. Так, я щиро вірю, що ненависть деструктивна! Звичайно, це почуття до ворога не треба ігнорувати, але можна проживати, вивільняти й трансформувати в силу!" — також додала українська акторка.
Звернення Наталки Денисенко до українців після обстрілу
Нещодавно російська армія здійснила масовану атаку на Київ, зокрема, на відому дитячу лікарню "Охматдит". Свої коментарі надали різні українські зірки, зокрема, і акторка Наталка Денисенко. Але її коментар сильно обурив українців, адже у дописі акторка закликала не скаржитися, а частіше згадувати про любов.
"Щоб зупинити гру, нам треба виходити зі стану жертви. Ми згадуємо про любов і єднання лише у критичних ситуаціях. Любіть, відчувайте тільки найкращі, світлі почуття, перестаньте множити цю чорну енергію", — звернулася до українців Наталка Денисенко.
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