Скандальный пост Натальи Денисенко после обстрела — как актриса оправдалась перед украинцами

Украинская актриса Наталья Денисенко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталья Денисенко обратилась к своим подписчикам из-за недавнего поста в соцсети. Диктор и режиссер решила оправдаться перед украинцами за то, как она прокомментировала массированный обстрел.

Соответствующий пост Наталья Денисенко обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

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Украинская актриса признается, что ее недавние слова — это не то, о чем сразу сказали СМИ. По словам Натальи, каждый человек переживает горе разным путем, а лично она старается не пускать ненависть в свою жизнь.

"Мне искренне жаль, что в моих словах некоторые СМИ увидели противоположный посыл тому, который я закладывала в слова! Каждый переживает горе по-разному: через агрессию, через помощь, кто-то проживает через слезы, а кто-то пытается погрузиться в работу. Мой выбор — не пропускать ненависть в свою жизнь! Однако это не значит, что я поддерживаю действия россиян и то, что они делают с нашими людьми и страной", — подчеркнула Наталья Денисенко.

Актриса Наталья Денисенко в одном из киевских ресторанов. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Она объяснила, о чем именно говорилось в ее недавнем посте, который она посвятила обстрелу. По словам Натальи, украинцы тогда массово бросились на помощь, что говорит о максимальном уровне доброты.

"Прежде всего, в посте было о любви и единении, о том, что следует направлять свои силы именно на самые светлые чувства! Это касалось наших людей, которые проявили максимум доброты, бросившись на помощь: кто физически, кто финансово. Да, я искренне верю, что ненависть деструктивна! Конечно, это чувство к врагу не нужно игнорировать, но можно проживать, высвобождать и трансформировать в силу!" — также добавила украинская актриса.

Обращение Натальи Денисенко из-за своего поста. Фото: скриншот из Instagram

Обращение Натальи Денисенко к украинцам после обстрела

Недавно российская армия совершила массированную атаку на Киев, в частности, на известную детскую больницу "Охматдет". Свои комментарии дали разные украинские звезды, в частности, и актриса Наталья Денисенко. Но ее комментарий сильно возмутил украинцев, ведь в посте актриса призвала не жаловаться, а чаще вспоминать о любви.

"Чтобы остановить игру, нам нужно выходить из состояния жертвы. Мы вспоминаем о любви и единении только в критических ситуациях. Любите, испытывайте только самые лучшие, светлые чувства, перестаньте умножать эту черную энергию", — обратилась к украинцам Наталья Денисенко.

Комментарий Натальи Денисенко после обстрела Киева. Фото: скриншот из Instagram

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