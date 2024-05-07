Трехлетний сын Владимира Жогло может иметь аутизм — что об этом говорит сам актер

Актер шоу "Варьяты" Владимир Жогло на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский юморист и актер шоу "Варьяты" Владимир Жогло впервые рассказал о возможном диагнозе своего маленького сына. Сценарист и ведущий признался, действительно ли его ребенок имеет аутизм, и объяснил, как можно определить этот диагноз.

Об этом Владимир Жогло рассказал во время интервью Славе Демину на его канале в YouTube.

Читайте также:

Владимир Жогло о диагнозе своего сына

Украинский юморист признался, почему он никогда не рассказывал о том, что его сын может иметь аутизм. Он подчеркнул, что конкретного диагноза ребенку еще не поставили, а сам он не хочет об этом знать раньше, ведь люди могут обвинять его в том, что он сделал своему ребенку инвалидность.

"Я руководствовался банальной логикой… Врач должен определить это. Нам еще конкретно диагноз "аутизм" не поставили, но мы ждем, формально, четырех лет. До четырех лет могут быть какие-то изменения в психике ребенка. Я не хочу, чтобы нам ставили диагноз раньше, потому что моей жене будет неприятно, если будут говорить: "Сделал ребенку инвалидность"", — говорит Владимир Жогло.

Актер Владимир Жогло и ведущий Слава Демин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Актер рассказал о своем куме, у которого ребенок имеет аутизм. Он объяснил, что поэтому он уже умеет различать, что у ребенка может быть аутизм. Владимир рассказал, по каким признакам можно узнать, что у ребенка такой диагноз.

"У меня у кума сын тоже имеет аутизм, и я уже понимал, какие есть основные моменты, на которые надо обратить внимание, что это уже проявление аутизма. Это отсутствие указательного жеста, игнорирование игрушек и механизмов, не отзывается на имя, не реагирует на резкие звуки", — также рассказал украинский юморист.

Новость об аутизме сына Владимира Жогло

В начале апреля жена украинского актера Владимира Жогло Ирина обнародовала фотографию их маленького сына, сидящего на лестнице. Женщина намекнула, что у ребенка аутизм, ведь в описании под фото написала слова об этом диагнозе в целом.

Сын украинского юмориста Владимира Жогло. Фото: скриншот из Instagram Ирины Жогло

Напомним, мы писали о том, что украинский актер и шоумен Владимир Остапчук показал себя под капельницей.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущий Евгений Кошевой признался, как Александр Пикалов совмещает работу и службу.

Также мы сообщали о том, что актер "Женского Квартала" Владимир Шумко рассказал о собственных комплексах.