Колишню дружину Бена Аффлека помітила у нього вдома — фото

Джей Ло більше не врятує шлюб — колишню Бена Аффлека помітили у нього вдома
Папараці помітили колишню дружину Бена Аффлека біля його орендованого будинку, де він зараз мешкає. Ймовірно його шлюбу з Дженніфер Лопес настав кінець.
Про це пише Page Six.
Колишня Бена Аффлека приїхала до нього додому
Колишню дружину актора Дженніфер Гарнер помітили 15 червня зранку біля його орендованого будинку. Вона вже заїжджала кілька днів тому, втім тоді була причина — випускний їхнього сина Семюеля.
Гарнер сфотографували, коли вона намагалась розібратися зі шлагбаумом. Вона у той день була вдягнута у светр кремового відтінку та приїхала на чорному "седані".
"Якби існував спосіб розлучитися на підставі тимчасової неосудності, він би це зробив. Він відчуває, що останні два роки були лише гарячковим сном, і зараз він прийшов до тями й розуміє, що все змінилося", — розповіла близька до компанії Аффлека людина.
Колишня дружина актора намагалась підтримувати Аффлека і спочатку переконувала його врятувати шлюб. Втім, не відомо які в неї наміри зараз.
"Вона повністю підтримує їхні стосунки й не хоче нічого, крім того, щоб він був щасливий", — заявляв інсайдер у травні.
Нагадаємо, друзі Бена Аффлека заявили, що він готовий до розлучення. Також він знову повернувся до чарки через проблеми у шлюбі. Бен Аффлек та Дженніфер Лопес зараз живуть окремо і практично не бачаться. Окрім того, виставили спільний маєток на продаж.
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