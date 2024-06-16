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Джей Ло більше не врятує шлюб — колишню Бена Аффлека помітили у нього вдома

16 червня 2024 21:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Колишню дружину Бена Аффлека помітила у нього вдома — фото
Співачка Дженніфер Лопес із чоловіком Беном Аффлеком. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Папараці помітили колишню дружину Бена Аффлека біля його орендованого будинку, де він зараз мешкає. Ймовірно його шлюбу з Дженніфер Лопес настав кінець.

Про це пише Page Six.

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Колишня Бена Аффлека приїхала до нього додому

Колишню дружину актора Дженніфер Гарнер помітили 15 червня зранку біля його орендованого будинку. Вона вже заїжджала кілька днів тому, втім тоді була причина — випускний їхнього сина Семюеля.

Гарнер сфотографували, коли вона намагалась розібратися зі шлагбаумом. Вона у той день була вдягнута у светр кремового відтінку та приїхала на чорному "седані".

Дженніфер Гарнер приїхала до будинку Бена АффлекаФото: TheImageDirect.com
Дженніфер Гарнер приїхала до будинку Бена Аффлека. Фото: TheImageDirect.com
Дженніфер Гарнер приїхала до будинку Бена АффлекаФото: TheImageDirect.com
Дженніфер Гарнер приїхала до будинку Бена Аффлека. Фото: TheImageDirect.com

"Якби існував спосіб розлучитися на підставі тимчасової неосудності, він би це зробив. Він відчуває, що останні два роки були лише гарячковим сном, і зараз він прийшов до тями й розуміє, що все змінилося", — розповіла близька до компанії Аффлека людина.

Бен Аффлек. Фото: Thecelebrityfinder/MEGA
Бен Аффлек. Фото: Thecelebrityfinder/MEGA

Колишня дружина актора намагалась підтримувати Аффлека і спочатку переконувала його врятувати шлюб. Втім, не відомо які в неї наміри зараз.

"Вона повністю підтримує їхні стосунки й не хоче нічого, крім того, щоб він був щасливий", — заявляв інсайдер у травні.

Нагадаємо, друзі Бена Аффлека заявили, що він готовий до розлучення. Також він знову повернувся до чарки через проблеми у шлюбі. Бен Аффлек та Дженніфер Лопес зараз живуть окремо і практично не бачаться. Окрім того, виставили спільний маєток на продаж.

закордонні зірки
США
актори
Дженіфер Лопес
Бен Аффлек
розлучення
відносини
шлюб

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