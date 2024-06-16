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Джей Ло больше не спасет брак — бывшую Бена Аффлека заметили у него дома

16 июня 2024 21:55
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Бывшую жену Бена Аффлека заметила у него дома.
Певица Дженнифер Лопес с мужем Беном Аффлеком. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Папарацци заметили бывшую жену Бена Аффлека возле его съемного дома, где он сейчас живет. Вероятно его браку с Дженнифер Лопес настал конец.

Об этом пишет Page Six.

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Бывшая Бена Аффлека приехала к нему домой

Бывшая жена актера Дженнифер Гарнер была замечена 15 июня утром возле его арендованного дома. Она уже заезжала несколько дней назад, впрочем, тогда была причина — выпускной их сына Сэмюэля.

Гарнер сфотографировали, когда она пыталась разобраться со шлагбаумом. Она в тот день была одета в свитер кремового оттенка и приехала на черном "седане".

Дженнифер Гарнер приехала в дом Бена АффлекаФото: TheImageDirect.com
Дженнифер Гарнер приехала в дом Бена Аффлека. Фото: TheImageDirect.com
Дженнифер Гарнер приехала в дом Бена АффлекаФото: TheImageDirect.com
Дженнифер Гарнер приехала в дом Бена Аффлека. Фото: TheImageDirect.com

"Если бы существовал способ расстаться на основании временной невменяемости, он бы это сделал. Он чувствует, что последние два года были лишь лихорадочным сном, и сейчас он пришел в себя и понимает, что все изменилось", — рассказал близкий к компании Аффлека человек.

Бен Аффлек. Фото: Thecelebrityfinder/MEGA
Бен Аффлек. Фото: Thecelebrityfinder/MEGA

Бывшая жена актера пыталась поддерживать Аффлека и поначалу убеждала его спасти брак. Впрочем, неизвестно какие у нее намерения сейчас.

"Она полностью поддерживает их отношения и не хочет ничего, кроме того чтобы он был счастлив", — заявлял инсайдер в мае.

Напомним, друзья Бена Аффлека заявили, что он готов к разводу. Также он снова вернулся в рюмку из-за проблем в браке. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сейчас живут по отдельности и практически не видятся. Кроме того, выставили общее поместье на продажу.

зарубежные звезды
США
актеры
Дженнифер Лопес
Бен Аффлек
развод
отношения
брак

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