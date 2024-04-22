Скандальна художниця Соня Морозюк чесно розповіла, що з її майном

Українська художниця Соня Морозюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська художниця Соня Морозюк дала відверте інтерв’ю стосовно свого особистого життя. Зокрема, 25-річна дівчина чесно розповіла, що з її майном після того, як вона потрапила у гучний скандал зі своїм колишнім Романом Грінкевичем.

Про це Соня Морозюк розповіла в інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Що з майном Соні Морозюк після скандалу

Українська художниця розповіла, що сталося з її майном після того, як вона потрапила до корупційного скандалу з екснареченим Романом Грінкевичем. До того ж, Соня Морозюк зізналася, чому взялися за її майно, хоча, як вона стверджує, вона не причетна до цієї ситуації.

"На все моє майно накладено арешт, але я хочу зазначити, що я не є фігурантом справи, я не є навіть свідком. Я по справі ніяк не проходжу, навіть як свідок. Я думаю, що з майном докопалися через резонанс у суспільстві. Але нічого, я на все маю документи, тому я думаю, що з моїм майном все буде добре", — заявила Соня Морозюк.

Художниця Соня Морозюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, дівчина розповіла, що про її майно кажуть юристи, і зізналася, що є документи, які вже передали до потрібних органів.

"Все буде добре, в мене є всі відповідні документи, які надано у відповідні органи", — також додала відома українська художниця.

Що відомо про скандал із Сонею Морозюк

Молода художниця не так давно опинилася в самому епіцентрі гучного скандалу за участі сім’ї її колишнього нареченого, бізнесмена Романа Грінкевича. Відомо, що його підозрюють у розкраданні грошей і організації злочинного угрупування.

Бізнесмен Роман Грінкевич у суді. Фото: Facebook "Букви"

Художниця почала зустрічатися з бізнесменом декілька місяців тому, і вже за п’ять місяців Роман встиг зробити їй пропозицію у Венеції, куди він поїхав у ролі волонтера. Соня стверджує, що вона не знала про шахрайські схеми свого колишнього.

Соня Морозюк і Роман Грінкевич на виставці художниці. Фото: Instagram Соні Морозюк

Після арешту Романа дівчина скасувала їхнє весілля і навіть продала всі його подарунки, гроші з яких планує передати на підтримку української армії.

Нагадаємо, ми писали про те, хто був чоловіком художниці Соні Морозюк до стосунків з Романом Грінкевичем.

Раніше ми розповідали про те, що волонтер Сергій Притула не хоче більше працювати з художницею Сонею Морозюк.

Також ми повідомляли про те, що мурал Соні Морозюк у Києві облили червоною фарбою.