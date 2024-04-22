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Экс-невеста Гринкевича рассказала, что с ее имуществом после скандала

22 апреля 2024 17:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Скандальная художница Соня Морозюк честно рассказала, что с ее имуществом
Украинская художница Соня Морозюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская художница Соня Морозюк дала откровенное интервью по поводу своей личной жизни. В частности, 25-летняя девушка честно рассказала, что с ее имуществом после того, как она попала в громкий скандал со своим бывшим Романом Гринкевичем.

Об этом Соня Морозюк рассказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Что с имуществом Сони Морозюк после скандала

Украинская художница рассказала, что произошло с ее имуществом после того, как она попала в коррупционный скандал с экс-женихом Романом Гринкевичем. К тому же, Соня Морозюк призналась, почему взялись за ее имущество, хотя, как она утверждает, она не причастна к этой ситуации.

"На все мое имущество наложен арест, но я хочу отметить, что я не являюсь фигурантом дела, я не являюсь даже свидетелем. Я по делу никак не прохожу, даже как свидетель. Я думаю, что с имуществом докопались из-за резонанса в обществе. Но ничего, у меня есть все документы, поэтому я думаю, что с моим имуществом все будет хорошо", — заявила Соня Морозюк.

Соня Морозюк
Художница Соня Морозюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, девушка рассказала, что о ее имуществе говорят юристы, и призналась, что есть документы, которые уже передали нужным органам.

"Все будет хорошо, у меня есть все соответствующие документы, предоставленные в соответствующие органы", — также добавила известная украинская художница.

Что известно о скандале с Соней Морозюк

Молодая художница недавно оказалась в самом эпицентре громкого скандала с участием семьи ее бывшего жениха, бизнесмена Романа Гринкевича. Известно, что он подозревается в хищении денег и организации преступной группировки.

Роман Гринкевич в суде
Бизнесмен Роман Гринкевич в суде. Фото: Facebook "Буквы"

Художница начала встречаться с бизнесменом несколько месяцев назад, и уже через пять месяцев Роман успел сделать ей предложение в Венеции, куда он поехал в роли волонтера. Соня утверждает, что она не знала о мошеннических схемах своего бывшего.

Соня Морозюк и Роман Гринкевич
Соня Морозюк и Роман Гринкевич на выставке художницы. Фото: Instagram Сони Морозюк

После ареста Романа девушка отменила их свадьбу и даже продала все подарки, деньги с которых планирует передать в поддержку украинской армии.

Напомним, мы писали о том, кто был мужем художницы Сони Морозюк в отношениях с Романом Гринкевичем.

Ранее мы рассказывали о том, что волонтер Сергей Притула не хочет больше работать с художницей Соней Морозюк.

Также мы сообщали о том, что мурал Сони Морозюк в Киеве облили красной краской.

шоу-бизнес
украинские звезды
Соня Морозюк
Роман Гринкевич

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