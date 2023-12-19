Какими через 29 лет стали актеры Форреста Гампа — фото

"Форрест Гамп" через 29 лет — как выглядят сейчас актеры
В далеком 1994 году люди во всем мире увидели комедийную драму режиссера Роберта Земекиса под названием "Форрест Гамп", которая сразу стала легендарной. Актеры, сыгравшие в этом фильме, тоже сразу обрели зрительскую симпатию, поэтому можно посмотреть, какие они сегодня.
Новини.LIVE рассказывает, как изменились герои фильма "Форрест Гамп" за 29 лет.
Том Хэнкс
До начала съемок "Форрест Гамп" Том Хэнкс уже был популярным актером, ведь он сыграл в таких картинах, как:
- Большой
- Тернер и Хуч
- Филадельфия
Несмотря на то, что Том получил "Оскар" за фильм "Филадельфия", именно главная роль в "Форресте Гампе" сделала его звездой мирового масштаба. После завершения съемок карьера актера пошла вверх, и затем он сыграл в таких легендарных фильмах, как:
- Зеленая миля
- Терминал
- Код да Винчи
Сейчас 67-летний американский актер Том Хэнкс женат и воспитывает четырех детей.
Майкл Коннер Хэмпфри
В фильме американский актер сыграл роль маленького Форреста Гампа, но после завершения съемок его больше не видно в кино. Только в 2011 году Майкл Коннер Хэмпфри сыграл роль Эдди в фильме "Следопиты: В компании незнакомцев".
Одно время актер работал охранником в транспортной компании, а в 2020 году начал работать учителем онлайн. Сейчас ему уже 37 лет.
Салли Филд
Американская актриса впервые начала связывать свою жизнь с индустрией кино еще в 1965 году. За некоторые роли в кино Салли получила три премии "Эмми" и две премии "Оскар". Так, первую статуэтку она получила за главную роль в драме "Норма Рэй", а вторую — за фильм "Места в сердце".
Но большинство зрителей помнят актрису за игру в таких легендарных фильмах, как:
- Миссис Даутфайр
- Форрест Гамп
- Новый Человек-паук, где она сыграла тетю Мэй
Сегодня 77-летняя американская актриса по-прежнему играет в кино и появляется на телевидении.
Ханна Р. Холл
Для молодой актрисы роль в фильме "Форрест Гамп" стала первой в ее карьере, после чего она продолжила играть в кино, но больше всего в независимых фильмах или короткометражках. В 2012 году актриса начала работать театральным режиссером.
Сегодня американской актрисе уже 39 лет.
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