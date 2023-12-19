Какими через 29 лет стали актеры Форреста Гампа — фото

Актер Том Хэнкс в фильме "Форрест Гамп". Фото: Pinterest

В далеком 1994 году люди во всем мире увидели комедийную драму режиссера Роберта Земекиса под названием "Форрест Гамп", которая сразу стала легендарной. Актеры, сыгравшие в этом фильме, тоже сразу обрели зрительскую симпатию, поэтому можно посмотреть, какие они сегодня.

Новини.LIVE рассказывает, как изменились герои фильма "Форрест Гамп" за 29 лет.

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Том Хэнкс

До начала съемок "Форрест Гамп" Том Хэнкс уже был популярным актером, ведь он сыграл в таких картинах, как:

Большой

Тернер и Хуч

Филадельфия

Несмотря на то, что Том получил "Оскар" за фильм "Филадельфия", именно главная роль в "Форресте Гампе" сделала его звездой мирового масштаба. После завершения съемок карьера актера пошла вверх, и затем он сыграл в таких легендарных фильмах, как:

Зеленая миля

Терминал

Код да Винчи

Сейчас 67-летний американский актер Том Хэнкс женат и воспитывает четырех детей.

Том Хэнкс в фильме "Форрест Гамп" и сегодня. Фото: ScreenCrush

Майкл Коннер Хэмпфри

В фильме американский актер сыграл роль маленького Форреста Гампа, но после завершения съемок его больше не видно в кино. Только в 2011 году Майкл Коннер Хэмпфри сыграл роль Эдди в фильме "Следопиты: В компании незнакомцев".

Одно время актер работал охранником в транспортной компании, а в 2020 году начал работать учителем онлайн. Сейчас ему уже 37 лет.

Майкл Коннер Хэмпфри в фильме "Форрест Гамп" и сейчас. Фото: Piximus

Салли Филд

Американская актриса впервые начала связывать свою жизнь с индустрией кино еще в 1965 году. За некоторые роли в кино Салли получила три премии "Эмми" и две премии "Оскар". Так, первую статуэтку она получила за главную роль в драме "Норма Рэй", а вторую — за фильм "Места в сердце".

Но большинство зрителей помнят актрису за игру в таких легендарных фильмах, как:

Миссис Даутфайр

Форрест Гамп

Новый Человек-паук, где она сыграла тетю Мэй

Сегодня 77-летняя американская актриса по-прежнему играет в кино и появляется на телевидении.

Салли Филд в "Форресте Гампе" и сейчас. Фото: Bright Side

Ханна Р. Холл

Для молодой актрисы роль в фильме "Форрест Гамп" стала первой в ее карьере, после чего она продолжила играть в кино, но больше всего в независимых фильмах или короткометражках. В 2012 году актриса начала работать театральным режиссером.

Сегодня американской актрисе уже 39 лет.

Ханна Р. Холл в фильме "Форрест Гамп" и взрослая. Фото: TheFW

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