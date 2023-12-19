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"Форрест Гамп" через 29 лет — как выглядят сейчас актеры

19 декабря 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Какими через 29 лет стали актеры Форреста Гампа — фото
Актер Том Хэнкс в фильме "Форрест Гамп". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

В далеком 1994 году люди во всем мире увидели комедийную драму режиссера Роберта Земекиса под названием "Форрест Гамп", которая сразу стала легендарной. Актеры, сыгравшие в этом фильме, тоже сразу обрели зрительскую симпатию, поэтому можно посмотреть, какие они сегодня.

Новини.LIVE рассказывает, как изменились герои фильма "Форрест Гамп" за 29 лет.

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Том Хэнкс

До начала съемок "Форрест Гамп" Том Хэнкс уже был популярным актером, ведь он сыграл в таких картинах, как:

  • Большой
  • Тернер и Хуч
  • Филадельфия

Несмотря на то, что Том получил "Оскар" за фильм "Филадельфия", именно главная роль в "Форресте Гампе" сделала его звездой мирового масштаба. После завершения съемок карьера актера пошла вверх, и затем он сыграл в таких легендарных фильмах, как:

  • Зеленая миля
  • Терминал
  • Код да Винчи

Сейчас 67-летний американский актер Том Хэнкс женат и воспитывает четырех детей.

Том Хэнкс
Том Хэнкс в фильме "Форрест Гамп" и сегодня. Фото: ScreenCrush

Майкл Коннер Хэмпфри

В фильме американский актер сыграл роль маленького Форреста Гампа, но после завершения съемок его больше не видно в кино. Только в 2011 году Майкл Коннер Хэмпфри сыграл роль Эдди в фильме "Следопиты: В компании незнакомцев".

Одно время актер работал охранником в транспортной компании, а в 2020 году начал работать учителем онлайн. Сейчас ему уже 37 лет.

Майкл Коннер Хэмпфри
Майкл Коннер Хэмпфри в фильме "Форрест Гамп" и сейчас. Фото: Piximus

Салли Филд

Американская актриса впервые начала связывать свою жизнь с индустрией кино еще в 1965 году. За некоторые роли в кино Салли получила три премии "Эмми" и две премии "Оскар". Так, первую статуэтку она получила за главную роль в драме "Норма Рэй", а вторую — за фильм "Места в сердце".

Но большинство зрителей помнят актрису за игру в таких легендарных фильмах, как:

  • Миссис Даутфайр
  • Форрест Гамп
  • Новый Человек-паук, где она сыграла тетю Мэй

Сегодня 77-летняя американская актриса по-прежнему играет в кино и появляется на телевидении.

Салли Филд
Салли Филд в "Форресте Гампе" и сейчас. Фото: Bright Side

Ханна Р. Холл

Для молодой актрисы роль в фильме "Форрест Гамп" стала первой в ее карьере, после чего она продолжила играть в кино, но больше всего в независимых фильмах или короткометражках. В 2012 году актриса начала работать театральным режиссером.

Сегодня американской актрисе уже 39 лет.

Ханна Р. Холл
Ханна Р. Холл в фильме "Форрест Гамп" и взрослая. Фото: TheFW

Напомним, мы писали о том, как изменилась жизнь актеров "Назад в будущее" за 38 лет.

Ранее мы рассказывали о том, как за 30 лет изменились главные актеры комедии "Миссис Даутфайр".

Также мы сообщали о том, что произошло с актерами фильма "Тринадцать друзей Оушена" за 16 лет.

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