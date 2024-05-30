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Герой нового "Холостяка" зізнався, чого очікує від учасниць шоу

30 травня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Новий Холостяк Олександр Терен зізнався, навіщо він бере участь у шоу
Новий герой шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український захисник і головний герой нового сезону романтичного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько розповів про участь у проєкті. Ветеран війни зізнався, що спонукало його стати героєм 13-го сезону відомого шоу.

Про це Олександр Терен розповів під час інтерв’ю каналу "Це ніхто не буде дивитись" в YouTube.

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Чому Олександр Терен став новим героєм шоу "Холостяк"

Український воїн наголосив, що йому сподобався той факт, що телеканал "СТБ", на якому і показують "Холостяка", назвав його ім’я ще до початку сезону. Олександр щиро сподівається на те, що дівчата, які планують взяти участь у проєкті, знають, чого хоче саме він.

"Насправді, мене дуже радує момент, що телеканал "СТБ" оголосив моє ім’я до початку сезону, це вперше в Україні. Я щиро сподіваюсь, що дівчата, які вже подають свої анкети, знають, куди вони йдуть, вони знають мою життєву позицію, вони бачать, як я себе транслюю, і вони йтимуть до мене, як до людини, з якою вони хотіли б пов’язати своє життя. Якби не цей фактор, то можна було б сумніватися в щирості почуттів", — наголосив Олександр Терен.

Александр (Терен) Будько во время интервью
Український захисник Олександр (Терен) Будько під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також український військовослужбовець заявив, що йому зараз дуже необхідна кохана людина, тому він і пішов на шоу, адже вважає, що проєкт про стосунки. 

"Проєкт про стосунки, знаходження другої половинки, оскільки вона мені тепер необхідна", — також додав український захисник. 

Що відомо про Олександра Терена

Олександр (Терен) Будько — це український військовослужбовець і ветеран війни, який до початку повномасштабного вторгнення працював баристою і навчався на графічного дизайнера. На початку війни чоловік став добровольцем і обійняв посаду командира взводу стрілецького батальйону під назвою "Карпатська Русь", взявши собі позивний "Терен".

Александр (Терен) Будько на фронте
Олександр (Терен) Будько на фронті. Фото: Instagram Олександра (Терена) Будька

Під час боїв на Харківщині Олександр отримав важке поранення, через яке йому довелося ампутувати обидві ноги. Він проходив реабілітацію у США і навчався ходити заново, але тепер вже на протезах.

Александр (Терен) Будько после ампутации ног
Ветеран війни Олександр (Терен) Будько після ампутації ніг. Фото: Instagram Олександра (Терена) Будька

Нагадаємо, ми писали про те, що український захисник Олександр Терен зізнався, яке побачення було для нього найкращим. 

Раніше ми розповідали про те, що герой шоу "Холостяк-13" Олександр Терен взяв участь у змаганнях з триатлону. 

Також ми повідомляли про те, що ветеран війни Олександр Терен зізнався, що він шукатиме на шоу "Холостяк".

шоу Холостяк
шоу-бізнес
інтерв'ю
Олександр "Терен" Будько

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