Новий Холостяк Олександр Терен зізнався, навіщо він бере участь у шоу

Герой нового "Холостяка" зізнався, чого очікує від учасниць шоу
Український захисник і головний герой нового сезону романтичного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько розповів про участь у проєкті. Ветеран війни зізнався, що спонукало його стати героєм 13-го сезону відомого шоу.
Про це Олександр Терен розповів під час інтерв’ю каналу "Це ніхто не буде дивитись" в YouTube.
Чому Олександр Терен став новим героєм шоу "Холостяк"
Український воїн наголосив, що йому сподобався той факт, що телеканал "СТБ", на якому і показують "Холостяка", назвав його ім’я ще до початку сезону. Олександр щиро сподівається на те, що дівчата, які планують взяти участь у проєкті, знають, чого хоче саме він.
"Насправді, мене дуже радує момент, що телеканал "СТБ" оголосив моє ім’я до початку сезону, це вперше в Україні. Я щиро сподіваюсь, що дівчата, які вже подають свої анкети, знають, куди вони йдуть, вони знають мою життєву позицію, вони бачать, як я себе транслюю, і вони йтимуть до мене, як до людини, з якою вони хотіли б пов’язати своє життя. Якби не цей фактор, то можна було б сумніватися в щирості почуттів", — наголосив Олександр Терен.
Також український військовослужбовець заявив, що йому зараз дуже необхідна кохана людина, тому він і пішов на шоу, адже вважає, що проєкт про стосунки.
"Проєкт про стосунки, знаходження другої половинки, оскільки вона мені тепер необхідна", — також додав український захисник.
Що відомо про Олександра Терена
Олександр (Терен) Будько — це український військовослужбовець і ветеран війни, який до початку повномасштабного вторгнення працював баристою і навчався на графічного дизайнера. На початку війни чоловік став добровольцем і обійняв посаду командира взводу стрілецького батальйону під назвою "Карпатська Русь", взявши собі позивний "Терен".
Під час боїв на Харківщині Олександр отримав важке поранення, через яке йому довелося ампутувати обидві ноги. Він проходив реабілітацію у США і навчався ходити заново, але тепер вже на протезах.
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