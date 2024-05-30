Новий Холостяк Олександр Терен зізнався, навіщо він бере участь у шоу

Новий герой шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український захисник і головний герой нового сезону романтичного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько розповів про участь у проєкті. Ветеран війни зізнався, що спонукало його стати героєм 13-го сезону відомого шоу.

Про це Олександр Терен розповів під час інтерв’ю каналу "Це ніхто не буде дивитись" в YouTube.

Читайте також:

Чому Олександр Терен став новим героєм шоу "Холостяк"

Український воїн наголосив, що йому сподобався той факт, що телеканал "СТБ", на якому і показують "Холостяка", назвав його ім’я ще до початку сезону. Олександр щиро сподівається на те, що дівчата, які планують взяти участь у проєкті, знають, чого хоче саме він.

"Насправді, мене дуже радує момент, що телеканал "СТБ" оголосив моє ім’я до початку сезону, це вперше в Україні. Я щиро сподіваюсь, що дівчата, які вже подають свої анкети, знають, куди вони йдуть, вони знають мою життєву позицію, вони бачать, як я себе транслюю, і вони йтимуть до мене, як до людини, з якою вони хотіли б пов’язати своє життя. Якби не цей фактор, то можна було б сумніватися в щирості почуттів", — наголосив Олександр Терен.

Український захисник Олександр (Терен) Будько під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також український військовослужбовець заявив, що йому зараз дуже необхідна кохана людина, тому він і пішов на шоу, адже вважає, що проєкт про стосунки.

"Проєкт про стосунки, знаходження другої половинки, оскільки вона мені тепер необхідна", — також додав український захисник.

Що відомо про Олександра Терена

Олександр (Терен) Будько — це український військовослужбовець і ветеран війни, який до початку повномасштабного вторгнення працював баристою і навчався на графічного дизайнера. На початку війни чоловік став добровольцем і обійняв посаду командира взводу стрілецького батальйону під назвою "Карпатська Русь", взявши собі позивний "Терен".

Олександр (Терен) Будько на фронті. Фото: Instagram Олександра (Терена) Будька

Під час боїв на Харківщині Олександр отримав важке поранення, через яке йому довелося ампутувати обидві ноги. Він проходив реабілітацію у США і навчався ходити заново, але тепер вже на протезах.

Ветеран війни Олександр (Терен) Будько після ампутації ніг. Фото: Instagram Олександра (Терена) Будька

Нагадаємо, ми писали про те, що український захисник Олександр Терен зізнався, яке побачення було для нього найкращим.

Раніше ми розповідали про те, що герой шоу "Холостяк-13" Олександр Терен взяв участь у змаганнях з триатлону.

Також ми повідомляли про те, що ветеран війни Олександр Терен зізнався, що він шукатиме на шоу "Холостяк".