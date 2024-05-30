Новый Холостяк Александр Терен признался, зачем он участвует в шоу

Герой нового "Холостяка" признался, чего ожидает от участниц шоу
Украинский защитник и главный герой нового сезона романтического шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько рассказал об участии в проекте. Ветеран войны признался, что побудило его стать героем 13 сезона известного шоу.
Об этом Александр Терен рассказал во время интервью каналу "Это никто не будет смотреть" в YouTube.
Почему Александр Терен стал новым героем шоу "Холостяк"
Украинский воин отметил, что ему понравился тот факт, что телеканал "СТБ", на котором и показывают "Холостяка", назвал его имя еще до начала сезона. Александр искренне надеется, что девушки, которые планируют принять участие в проекте, знают, чего хочет именно он.
"На самом деле, меня очень радует момент, что телеканал "СТБ" объявил мое имя до начала сезона, это впервые в Украине. Я искренне надеюсь, что девушки, которые уже подают свои анкеты, знают, куда они идут, они знают мою жизненную позицию, они видят, как я себя транслирую, и они будут идти ко мне, как к человеку, с которым они хотели бы связать свою жизнь. Если бы не этот фактор, то можно было бы сомневаться в искренности чувств", — отметил Александр Терен.
Также украинский военнослужащий заявил, что ему сейчас очень необходим любимый человек, поэтому он и пошел на шоу, поскольку считает, что проект об отношениях.
"Проект об отношениях, нахождении второй половинки, поскольку она мне теперь необходима", — также добавил украинский защитник.
Что известно об Александре Терене
Александр (Терен) Будько — это украинский военнослужащий и ветеран войны, который до начала полномасштабного вторжения работал баристой и учился на графического дизайнера. В начале войны мужчина стал добровольцем и занял должность командира взвода стрелкового батальона под названием "Карпатская Русь", взяв себе позывной "Терен".
Во время боев в Харьковской области Александр получил тяжелое ранение, из-за которого ему пришлось ампутировать обе ноги. Он проходил реабилитацию в США и учился ходить заново, но теперь уже на протезах.
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