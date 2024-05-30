Новый Холостяк Александр Терен признался, зачем он участвует в шоу

Новый герой шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский защитник и главный герой нового сезона романтического шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько рассказал об участии в проекте. Ветеран войны признался, что побудило его стать героем 13 сезона известного шоу.

Об этом Александр Терен рассказал во время интервью каналу "Это никто не будет смотреть" в YouTube.

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Украинский воин отметил, что ему понравился тот факт, что телеканал "СТБ", на котором и показывают "Холостяка", назвал его имя еще до начала сезона. Александр искренне надеется, что девушки, которые планируют принять участие в проекте, знают, чего хочет именно он.

"На самом деле, меня очень радует момент, что телеканал "СТБ" объявил мое имя до начала сезона, это впервые в Украине. Я искренне надеюсь, что девушки, которые уже подают свои анкеты, знают, куда они идут, они знают мою жизненную позицию, они видят, как я себя транслирую, и они будут идти ко мне, как к человеку, с которым они хотели бы связать свою жизнь. Если бы не этот фактор, то можно было бы сомневаться в искренности чувств", — отметил Александр Терен.

Украинский защитник Александр (Терен) Будько во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Также украинский военнослужащий заявил, что ему сейчас очень необходим любимый человек, поэтому он и пошел на шоу, поскольку считает, что проект об отношениях.

"Проект об отношениях, нахождении второй половинки, поскольку она мне теперь необходима", — также добавил украинский защитник.

Что известно об Александре Терене

Александр (Терен) Будько — это украинский военнослужащий и ветеран войны, который до начала полномасштабного вторжения работал баристой и учился на графического дизайнера. В начале войны мужчина стал добровольцем и занял должность командира взвода стрелкового батальона под названием "Карпатская Русь", взяв себе позывной "Терен".

Александр (Терен) Будько на фронте. Фото: Instagram Александра (Терена) Будько

Во время боев в Харьковской области Александр получил тяжелое ранение, из-за которого ему пришлось ампутировать обе ноги. Он проходил реабилитацию в США и учился ходить заново, но теперь уже на протезах.

Ветеран войны Александр (Терен) Будько после ампутации ног. Фото: Instagram Александра (Терена) Будько

Напомним, мы писали о том, что украинский защитник Александр Терен признался, какое свидание было для него самым лучшим.

Ранее мы рассказывали о том, что герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен принял участие в соревнованиях по триатлону.

Также мы сообщали о том, что ветеран войны Александр Терен признался, что он будет искать на шоу "Холостяк".