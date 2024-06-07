Украинские звезды за 40, которые еще ни разу не были женаты

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво на Пасху. Фото: Instagram Эктора Хименеса-Браво

В украинском шоу-бизнесе есть мужчины, которые, несмотря на свой возраст, до сих пор не женаты. Рассказываем, какие три звезды телевидения ни разу не связывали себя узами брака, хотя им уже за 40 лет.

Новини.LIVE рассказывает об этих мужчинах.

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Андрей Данилко

Известный украинский певец Андрей Данилко, играющий артистку Верку Сердючку в шоу-бизнесе, никогда не был в браке. Более того, у 50-летнего исполнителя до сих пор нет детей. Не так давно украинский артист заявил, что уже привык к своему статусу "холостяка".

Однажды поклонники Андрея Данилко даже считали, что у него отношения с "мамой" Верки Сердючки Ириной Билоконь. Однако, как известно, у украинской артистки есть муж. Сам Андрей много раз шутил над этими слухами и заявлял, что его сердце принадлежит исключительно сцене.

Артист Андрей Данилко на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Эктор Хименес-Браво

Несменный ведущий шоу "Мастер Шеф" и известный повар Украины Эктор Хименес-Браво не сильно спешит раскрывать подробности своей личной жизни. Он утверждает, что внимание общества может плохо повлиять на его отношения.

Однажды Эктор общался с актрисой Анной Тягун, но их роман закончился. Несмотря на то, что сейчас шеф-повару уже 51 год, он еще ни разу не был женат.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво во время интервью с блогером Сашей Бо. Фото: скриншот с YouTube

Руслан Сеничкин

Те, кто часто смотрит канал "1+1", знают, что его ведущий Руслан Сеничкин очень часто развлекает зрителей своими смешными комментариями. Однако, что касается личной жизни, то телеведущий не очень торопится ее обсуждать.

Похоже, что 44-летний телеведущий достаточно успешно скрывает свой семейный статус, что вызывает у фанатов серьезный интерес. Несмотря на то, что Руслану уже за 40 лет, он еще ни разу не связывал себя ни с кем узами брака.

Ведущий Руслан Сеничкин в рождественском выпуске "Сніданку з 1+1". Фото: Instagram Руслана Сеничкина

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