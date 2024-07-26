Квартал 95 высмеял Виктора Януковича — возмущенная реакция украинцев

Юрий Крапов и Александр Пикалов в номере "Квартала 95". Фото: скриншот с YouTube

Актеры студии "Квартал 95" во время полномасштабной войны в Украине продолжают делиться разными сценками с концертов. На днях юмористы показали номер с пародией на экс-президента Украины Виктора Януковича и, как всегда, получили массу возмущенных реакций от пользователей соцсети.

Соответствующим видео поделились на официальной странице "Квартала 95" в Instagram.

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Номер "Квартала 95" о Викторе Януковиче

Украинские юмористы показали номер, в котором высмеяли бывшего беглого президента Виктора Януковича. В сценке экс-лидер Украины, которого сыграл актер Александр Пикалов, якобы заказал себе репетитора в лице Юрия Крапова, с которым он хочет выучить украинский язык.

В номере ведущий Евгений Кошевой подчеркнул, что Янукович решил выучить украинский язык, хотя раньше понимал только якобы язык страусов.

"Выучить украинский язык решил тот, кто до этого понимал только страусиный", — написали в описании под видео актеры "Квартала 95".

Номер "Квартала 95" о Викторе Януковиче. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на номер "Квартала 95"

В комментариях, как обычно, начали появляться возмущенные отзывы пользователей сети Instagram и подписчиков официальной страницы "Квартала 95". Люди недовольны тем, что актеры показывают юмористические номера во время полномасштабной войны в Украине.

Вообще не смешно, "Квартал" всегда высмеивал действующую власть. Иииии??? Ждем! Не дождемся!

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Д*билы! Та кому нужен ваш язык? Коверкаете русский язык

Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Хейт актеров "Квартала 95"

Украинские юмористы и звезды студии "Квартал 95" в последнее время постоянно получают много хейта со стороны публики. Особенно обострилась эта ситуация во время полномасштабной войны. Люди недовольны тем, что на странице "Квартала 95" часто выходят разные юмористические номера. Однако сами актеры продолжают игнорировать критику и делятся сценками.

Выступление юмористов "Квартала 95". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что актеры "Квартала 95" высмеяли президента РФ Владимира Путина.

Ранее мы рассказывали о том, что юмористов "Квартала 95" обвинили в пиаре во время войны.

Также мы сообщали о том, что актеры из "Квартала 95" опозорились из-за помощи пострадавшей от обстрела больнице "Охматдет".