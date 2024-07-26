Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Янукович учит украинский — "Квартал 95" возмутил украинцев номером про екс-президента arrow

Янукович учит украинский — "Квартал 95" возмутил украинцев номером про екс-президента

26 июля 2024 21:17
Галина Войтенко - Редактор
Квартал 95 высмеял Виктора Януковича — возмущенная реакция украинцев
Юрий Крапов и Александр Пикалов в номере "Квартала 95". Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Актеры студии "Квартал 95" во время полномасштабной войны в Украине продолжают делиться разными сценками с концертов. На днях юмористы показали номер с пародией на экс-президента Украины Виктора Януковича и, как всегда, получили массу возмущенных реакций от пользователей соцсети.

Соответствующим видео поделились на официальной странице "Квартала 95" в Instagram.

Читайте также:

Номер "Квартала 95" о Викторе Януковиче

Украинские юмористы показали номер, в котором высмеяли бывшего беглого президента Виктора Януковича. В сценке экс-лидер Украины, которого сыграл актер Александр Пикалов, якобы заказал себе репетитора в лице Юрия Крапова, с которым он хочет выучить украинский язык.

В номере ведущий Евгений Кошевой подчеркнул, что Янукович решил выучить украинский язык, хотя раньше понимал только якобы язык страусов.

"Выучить украинский язык решил тот, кто до этого понимал только страусиный", — написали в описании под видео актеры "Квартала 95".

Публикация со страницы студии "Квартал 95"
Номер "Квартала 95" о Викторе Януковиче. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на номер "Квартала 95"

В комментариях, как обычно, начали появляться возмущенные отзывы пользователей сети Instagram и подписчиков официальной страницы "Квартала 95". Люди недовольны тем, что актеры показывают юмористические номера во время полномасштабной войны в Украине.

  • Вообще не смешно, "Квартал" всегда высмеивал действующую власть. Иииии??? Ждем! Не дождемся!
  • "Квартал" — это первые предатели Украины
  • Когда пополните ряды ВСУ?
  • Д*билы! Та кому нужен ваш язык? Коверкаете русский язык
Комментарии со страницы студии "Квартал 95"
Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы студии "Квартал 95"
Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Хейт актеров "Квартала 95"

Украинские юмористы и звезды студии "Квартал 95" в последнее время постоянно получают много хейта со стороны публики. Особенно обострилась эта ситуация во время полномасштабной войны. Люди недовольны тем, что на странице "Квартала 95" часто выходят разные юмористические номера. Однако сами актеры продолжают игнорировать критику и делятся сценками.

Актеры студии "Квартал 95" на одном из концертов
Выступление юмористов "Квартала 95". Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, что актеры "Квартала 95" высмеяли президента РФ Владимира Путина.

Ранее мы рассказывали о том, что юмористов "Квартала 95" обвинили в пиаре во время войны.

Также мы сообщали о том, что актеры из "Квартала 95" опозорились из-за помощи пострадавшей от обстрела больнице "Охматдет".

Квартал 95 актеры шоу-бизнес украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом