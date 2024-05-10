Букмекери підняли Ізраїль у рейтингу на перемогу на Євробаченні-2024 — деталі

Представниця Ізраїлю Eden Golan на Євробаченні-2024. Фото: Associated Press

Букмекери змінили свою думку щодо шансів Ізраїля на перемогу. Після виступу співачки Eden Golan у другому півфіналі Євробачення-2024 вони різко підняли країну у рейтингу.

Про це повідомляється на порталі Eurovision World.

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Представниці Ізраїля Eden Golan пророкували 8 місце до її виступу у другому півфіналі Євробачення. Однак, після букмекери різко змінили думку і збільшили ставки з 2 відсотків на 7.

Рейтинг букмекерів на Євробачення-2024. Фото: eurovisionworld.com

Тепер співачка займає 4 місце і впевнено витіснила Ірландію, Францію і Нідерланди. Однак, Україна досі поперду — дует Alyona Alyona і Jerry Heil займає третє місце з 9 відсотками.

Впевнено на другому місці тримається швейцарський співак Nemo з 14%, а на першому — абсолютний фаворит, хорватська зірка Baby Lasagna з 44%.

Нагадаємо, ми показували фантастичні номери фіналістів Євробачення-2024. Також улюбленець публіки та букмекерів NEMO вразив номером на конкурсі. Окрім того, ми розповідали найцікавіші факти про ймовірного майбутнього переможця — хорвата Baby Lasagna.