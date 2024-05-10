Букмекеры подняли Израиль в рейтинге на победу на Евровидении-2024.

Представительница Израиля Eden Golan на Евровидении-2024. Фото: Associated Press

Букмекеры изменили свое мнение о шансах Израиля на победу. После выступления певицы Eden Golan во втором полуфинале Евровидения-2024, они резко подняли страну в рейтинге.

Об этом сообщается на портале Eurovision World.

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Представительницы Израиля Eden Golan пророчили 8 место до ее выступления во втором полуфинале Евровидения. Однако после букмекеры резко изменили мнение и увеличили ставки с 2 процентов на 7.

Рейтинг букмекеров на Евровидение-2024. Фото: eurovisionworld.com

Теперь певица занимает 4-е место и уверенно вытеснила Ирландию, Францию и Нидерланды. Однако Украина по-прежнему впереди — дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil занимает третье место с 9 процентами.

Уверенно на втором месте держится и швейцарский певец Nemo с 14%, а на первом — абсолютный фаворит, хорватская звезда Baby Lasagna с 44%.

Напомним, мы показывали фантастические номера финалистов Евровидения-2024. Также любимец публики и букмекеров NEMO поразил номер на конкурсе. Кроме того, мы рассказывали самые интересные факты о вероятном будущем победителе — хорвате Baby Lasagna.