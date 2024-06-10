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Jerry Heil планирует вывести украинскую культуру на международный уровень

10 июня 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Jerry Heil в Каннах — певица поделилась впечатлениями от фестиваля
Певица Jerry Heil в программе "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская певица, автор песен и блогер Jerry Heil посетила утреннее шоу "Сніданок з 1+1". В программе участница песенного конкурса "Евровидение" поделилась своими впечатлениями от участия в Каннском кинофестивале.

Интервью с Jerry Heil можно посмотреть на канале "Сніданку з 1+1" в YouTube.

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Впечатления Jerry Heil от Каннского кинофестиваля

Украинская исполнительница признается, что ни капли не устала от последних событий, в частности, от Национального отбора "Евровидения", от самого шоу и Каннского кинофестиваля. Оказывается, для Jerry Heil этот период стал очень знаковым, ведь он ее буквально вдохновил.

"Этот период весь, начиная с Нацотбора, потом "Евровидение", потом Канны… Это для меня такой знаковый период был, я очень зарядилась, я не устала, это дало такой подъем мне, так поднялось настроение от всего этого. Я так зарядилась ощущением, что можно строить теперь шоу-бизнес, несмотря на войну, и можно выводить украинскую культуру на международный уровень", — подчеркнула Jerry Heil.

Jerry Heil на интервью каналу "1+1"
Jerry Heil на интервью каналу "1+1". Фото: скриншот с YouTube

Певица добавляет, что во время участия в Каннском фестивале она постоянно думала о том, кому сейчас интересна украинская культура. Но Jerry Heil поняла, что нужно доносить свои призывы до общества, иначе никому ничего не будет интересно.

"В Каннах я постоянно думала о том, кому реально интересно сейчас будет здесь видеть украинские фильмы, слышать украинскую музыку. Я поняла, что так работает с любой другой культурой. Никому ничего не интересно, пока ты это не доносишь!" — также заявила молодая украинская артистка.

Jerry Heil в Каннах

После участия в масштабном песенном конкурсе "Евровидение" вместе с рэпером Alyona Alyona молодая украинская певица Jerry Heil отправилась на Каннский кинофестиваль. Певица приняла участие в благотворительном вечере украинской культуры, красоты и моды Ukrainian fashion Film Festival.

Jerry Heil появилась на красной дорожке в длинном черном платье с рукавами и юбкой от украинского бренда GUDU. Изюминкой этого образа стали лататы, которые Jerry Heil надевала на выступление на "Евровидении", и необычный головной убор с цепочками. С собой певица взяла маленькую сумочку бренда Sfurato.

Публикация со страницы Jerry Heil
Jerry Heil на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Jerry Heil призналась, что символизирует ее образ для "Евровидения".

Ранее мы рассказывали о том, что певица Jerry Heil призналась, кто помог ей в начале карьеры.

Также мы сообщали о том, что артистка Jerry Heil рассказала, сколько денег собрала на "Евровидении".

Jerry Heil
шоу-бизнес
Каннский кинофестиваль
украинские звезды

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