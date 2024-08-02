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Jerry Heil вперше заспівала в дуеті з Дантесом — українці не стримали емоцій

2 серпня 2024 13:28
Галина Войтенко - Редактор
Jerry Heil випустила перший спільний трек з Володимиром Дантесом — реакція мережі
Українські артисти Jerry Heil і Володимир Дантес у новому кліпі. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молода українська співачка, авторка пісень і блогерка Jerry Heil презентувала нову пісню. Учасниця масштабного пісенного конкурсу "Євробачення" випустила першу спільну композицію разом з українським артистом Володимиром Дантесом.

Фрагментом з нового кліпу Jerry Heil поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Jerry Heil про нову пісню з Володимиром Дантесом

Українська артистка презентувала першу спільну пісню в дуеті з колишнім чоловіком Наді Дорофєєвої Володимиром Дантесом під назвою "Губи у губах". Композиція вийшла доволі романтичною, а самі артисти в кліпі були схожими на справжніх закоханих. 

"Відеоробота на трек "Губи у губах" вже на YouTube! Дивіться та діліться враженнями в коментарях", — написала Jerry Heil в описі під своїм відео в соціальній мережі.

Публікація зі сторінки Jerry Heil
Фрагмент з кліпу на нову пісню Jerry Heil і Володимира Дантеса. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на нову пісню Jerry Heil і Володимира Дантеса

Побачивши цей дует, українці в коментарях не змогли стримати своїх емоцій. Користувачі Instagram почали висловлювати свою думку стосовно того, що вони думають про перший спільний трек Jerry Heil і Володимира Дантеса.

  • Кліп — просто пушка, передивилась вже декілька разів і щоразу кайфую від ностальгії вже колишніх років, мегакрутий трек і кліп, йду ще передивлюсь
  • Кліп дуже атмосферний! Ось відчувається ця підліткова безтурботливість, коли зовсім немає проблем, а головний страх — це щоб мама не дізналася, що ти прогуляла школу
  • Найкраще, що я чула про безтурботливі часи за останні роки. Пісня — гіпноз. Дуже дякую вам за ностальгію, ви — прекрасні люди
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Jerry Heil
Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Дует Jerry Heil і Володимира Дантеса на Atlas Weekend

Нещодавно у Києві відбувся фестиваль Atlas Weekend, на якому виступало багато українських зірок. Одними з таких зірок стала співачка Jerry Heil та артист Володимир Дантес, які на сцені фестивалю виконали першу спільну пісню в дуеті

@jerryheil

ГУБИ У ГУБАХ 💋 02.08 @Dantes #jerryheil #dantes

♬ Губи у губах - Jerry Heil

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Jerry Heil натякнула на участь у "Євробаченні" наступного року.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Jerry Heil вразила українців потужним співом. 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Jerry Heil постала перед українцями у несподіваному образі. 

Володимир Дантес Jerry Heil шоу-бізнес українські зірки

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13:09 Окупанти обстріляли Куп'янськ на Харківщині — в ОВА повідомили про загиблу

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13:01 Знайшли ймовірну схованку підозрюваного — з'явилися нові деталі справи у вбивстві Фаріон

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