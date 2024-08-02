Jerry Heil выпустила первый совместный трек с Владимиром Дантесом — реакция сети

Украинские артисты Jerry Heil и Владимир Дантес в новом клипе. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица, автор песен и блогер Jerry Heil презентовала новую песню. Участница масштабного песенного конкурса "Евровидение" выпустила первую совместную композицию вместе с украинским артистом Владимиром Дантесом.

Фрагментом с нового клипа Jerry Heil поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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Украинская артистка презентовала первую совместную песню в дуэте с бывшим мужем Нади Дорофеевой Владимиром Дантесом под названием "Губи у губах". Композиция получилась довольно романтичной, а сами артисты в клипе были похожи на настоящих влюбленных.

"Видеоработа на трек "Губи у губах" уже на YouTube! Смотрите и делитесь впечатлениями в комментариях", — написала Jerry Heil в описании под своим видео в социальной сети.

Фрагмент с клипа на новую песню Jerry Heil и Владимира Дантеса. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новую песню Jerry Heil и Владимира Дантеса

При виде этого дуэта, украинцы в комментариях не смогли сдержать своих эмоций. Пользователи Instagram начали высказывать свое мнение касательно того, что они думают о первом совместном треке Jerry Heil и Владимире Дантесе.

Клип — просто пушка, пересмотрела уже несколько раз и каждый раз кайфую от ностальгии уже прежних лет, мегакрутый трек и клип, иду еще пересмотрю

Клип очень атмосферный! Вот чувствуется эта подростковая беззаботность, когда совсем нет проблем, а главный страх — чтобы мама не узнала, что ты прогуляла школу

Лучшее, что я слышала о беззаботных временах за последние годы. Песня — гипноз. Благодарю вас за ностальгию, вы — прекрасные люди

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Дуэт Jerry Heil и Владимир Дантес на Atlas Weekend

Недавно в Киеве прошел фестиваль Atlas Weekend, на котором выступало много украинских звезд. Одними из таких звезд стала певица Jerry Heil и артист Владимир Дантес, которые исполнили на сцене фестиваля первую совместную песню в дуэте.

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