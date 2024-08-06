Чи робила Камалія собі колись пластичні операції — співачка чесно відповіла

Українська співачка Камалія на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і модель Камалія дала відверте інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Під час спілкування авторка-виконавиця зізналася, чи робила вона собі пластичні операції, як про це думає більшість підписників у її соцмережі.

Інтерв’ю з Камалією Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

Читайте також:

Камалія про пластичні операції

Українська артистка зізнається, що зробила собі ніс, адже змушена була виправити його після сильної травми. Камалія згадала одну ситуацію, коли вона впала і розбила собі ніс, через що, власне, їй і довелося його робити пластичним шляхом.

"Ніс у мене не був ніколи великим, в мене була травма післяродова, в мене був дуже сильний анафілактичний шок. Я відчувала, що мені погано, я бігла, думала добіжу і лягу на кушетку. І я вже прокинулася, коли була на підлозі, вся в крові, всі наді мною стоять. Я б ніколи не робила собі ніс, адже у мене він був повністю розбитий", — зізнається Камалія.

Інтерв'ю Камалії і Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, співачка зізналася, чи робила вона колись собі пластичні операції, і додала, що хотіла б собі зробити груди. Однак, Камалія не може собі це дозволити, адже в неї було онкологічне захворювання грудей.

"Філлери я ніколи собі не робила, ботокс — так, і те, я робила його двічі у своєму житті. Вже минуло два роки, як я робила. Я б зараз зробила б собі груди, я не жаліюся на свої груди, мені вони подобаються. Коли жінка народжує, все одно хочеться ці форми повернути, але я не можу собі цього дозволити зараз, тому що я пережила онкологію", — також додала українська співачка.

Камалія у лікарняному ліжку

Відома співачка Камалія не так давно розхвилювала своїх шанувальників кадрами з лікарні. На відео артистка лежить на лікарняному ліжку з ватою у вусі. Виявляється, Камалія почала погано чути на це вухо, тому звернулася до лікарів.

"Сподіваюся, що знову чутиму на ліве вухо, як раніше. Дякую Богові і хірургу від Бога за чудово зроблену операцію", — написала Камалія.

Співачка Камалія у лікарні після операції на вухо. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Камалія зворушливо звернулася до Джамали.

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Камалія показала себе у Великій Британії.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Камалія захистила свого колишнього чоловіка.