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Камалия призналась, лежала ли она когда-то под хирургическим ножом

6 августа 2024 13:28
Галина Войтенко - Редактор
Делала ли Камалия когда-то себе пластические операции — певица честно ответила
Украинская певица Камалия на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Известная украинская певица и модель Камалия дала откровенное интервью ведущему Славе Демину. Во время общения автор-исполнитель призналась, делала ли она себе пластические операции, как об этом думает большинство подписчиков в ее соцсети.

Интервью с Камалией Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Украинская артистка признается, что сделала себе нос, ведь вынуждена была исправить его после сильной травмы. Камалия вспомнила одну ситуацию, когда она упала и разбила себе нос, из-за чего, собственно, ей и пришлось его делать пластическим путем.

"Нос у меня не был никогда большим, у меня была травма послеродовая, у меня был очень сильный анафилактический шок. Я чувствовала, что мне плохо, я бежала, думала добегу и лягу на кушетку. И я уже проснулась, когда была на полу, вся в крови, все надо мной стоят. Я бы никогда не делала себе нос, ведь у меня он был полностью разбит", — признается Камалия.

Интервью Камалии и Славы Демина
Интервью Камалии и Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, певица призналась, делала ли она когда-то себе пластические операции, и добавила, что хотела бы себе сделать грудь. Однако, Камалия не может себе это позволить, ведь у нее было онкологическое заболевание груди.

"Филлеры я никогда себе не делала, ботокс — да, и то, я делала его дважды в своей жизни. Уже прошло два года, как я делала. Я бы сейчас сделала себе грудь, я не жалуюсь на свою грудь, мне она нравится. Когда женщина рожает, все равно хочется эти формы вернуть, но я не могу себе этого позволить сейчас, потому что я пережила онкологию", — добавила украинская певица.

Камалия на больничной койке

Известная певица Камалия не так давно взволновала своих поклонников кадрами из больницы. На видео артистка лежит на больничной койке с ватой в ухе. Оказывается, Камалия начала плохо слышать на это ухо, поэтому обратилась к врачам.

"Надеюсь, что снова буду слышно на левое ухо, как раньше. Благодарю Бога и хирурга от Бога за прекрасно сделанную операцию", — написала Камалия.

Публикация со страницы Камалии
Певица Камалия в больнице после операции на ухо. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что певица Камалия трогательно обратилась к Джамале.

Ранее мы рассказывали, что украинская певица Камалия показала себя в Великобритании.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Камалия защитила своего бывшего мужа.

шоу-бизнес Слава Демин Камалия украинские звезды

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