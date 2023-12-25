Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Хроники Нарнии" через 18 лет — какими стали его актеры arrow

"Хроники Нарнии" через 18 лет — какими стали его актеры

25 декабря 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Какими стали герои фильма Хроники Нарнии — фото 18 лет спустя
Кадр из фильма "Хроники Нарнии". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Фильм "Хроники Нарнии" по роману Клайва Льюиса — это одна из самых популярных картин жанра фэнтези, которая впервые вышла на экраны еще в 2005 году. Актеры, сыгравшие в этой франшизе, сразу же стали популярными и получили значительный успех.

Новини.LIVE предлагает посмотреть, как изменились звезды "Хроник Нарнии" за 18 лет.

Читайте также:

Джорджи Хенли

Английская актриса Джорджи Хенли сейчас продолжает связывать свою жизнь с индустрией кино, несмотря на то, что другие ее роли не были столь же успешны, как роль Люси Певенси во франшизе "Хроники Нарнии". Сейчас 28-летняя звезда активно ведет свою страницу в соцсетях и увлекается поэзией так, что даже выпустила свой сборник стихов.

Джорджи Хенли
Джорджи Хенли в фильме "Хроники Нарнии" и сегодня. Фото: Pinterest

Скандор Кейнс

Английский актер получил безумный успех после того, как сыграл роль Эдмунда Певенси. Впрочем, после завершения съемок актер не захотел больше нигде играть. Поэтому после того, как Скандар окончил университет, он подался в политику. Сейчас 32-летний мужчина является советником в парламенте Великобритании.

Скандор Кейнс
Скандар Кейнс в роли Эдмунда Певенси и сейчас. Фото: Pinterest

Уильям Моусли

Сейчас 36-летний актер продолжает сниматься в кино и пополнять свою фильмографию новыми ролями. Но франшиза пока остается самой успешной работой Уильяма. Сейчас английский актер держит себя в форме и постоянно радует своих фанатов новыми фотографиями в соцсети Instagram.

Уильям Моусли
Уильям Моусли в фильме "Хроники Нарнии" и сегодня. Фото: Pinterest

Анна Попплуэлл

В фильме "Хроники Нарнии" актриса сыграла роль Сьюзен Певенси, а после завершения съемок она построила успешную карьеру. Впрочем, последний раз актриса сыграла в американском сериале "Царство" еще в 2016 году. Вместо этого Анна впервые появилась на сцене в квир-адаптации "Гедды Габлер" Генрика Ибсена. Сейчас у нее есть муж и дочь.

Анна Попплуэлл
Анна Попплуэлл в "Хрониках Нарнии" и сегодня. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какими стали главные актеры фильма "Леон" за 29 лет.

Ранее мы рассказывали о том, как изменились актеры "Назад в будущее" за 38 лет.

Также мы сообщали о том, как за 46 лет изменились звезды фильма "Звездные войны".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме