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У це важко повірити — якими стали герої "Леона" за 29 років

21 грудня 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Як змінилися актори культового Леону за 29 років — фото
Кадр з культового фільму "Леон". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Восени 1994 року глядачі вперше побачили фільм відомого французького режисера Люка Бессона під назвою "Леон". Актори, які зіграли у цій картині, одразу ж отримали шалений успіх, а самі кадри з фільму почали пародіювати.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися актори культового фільму "Леон" за 29 років.

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Жан Рено

Акторська кар’єра Жана Репо розпочалася ще у 1979 році, коли він вперше потрапив на зйомки фільму "Гіпотеза вкраденої картини". Але найбільш популярним актор став саме після того, як зіграв головну роль найманого вбивці Леона у фільмі "Леон".

Зараз Жену Рено вже 75 років, він був тричі одружений і виховує чотирьох дітей з дружиною, з якою вступив у шлюб у 2006 році. 

Жан Рено
Жан Рено у головній ролі Леона і сьогодні. Фото: Pinterest

Наталі Портман

Коли акторка вперше потрапила на зйомки "Леона", їй було лише 13 років, але затвердили лише з другого разу. Саме після зйомок Наталі Портман отримала шалений успіх. Пізніше вона зазначила, що потрапити на роль Матильди їй було дуже важко, адже Бессон вважав її дуже юною.

Зараз у кар’єрі акторки вже 40 робіт, більшість з яких стали класикою кіноіндустрії. Нині Наталі вже 42 роки і вона має чоловіка, але в них немає дітей.

Натали Портман
Наталі Портман у фільмі "Леон" і зараз. Фото: Pinterest

Ґері Олдмен

Британський актор став успішним далеко не одразу, але його відповідальність і самовіддача роботі дозволили йому стати одним з найпопулярніших телезірок тих часів. У кар’єрній валізі Гері вже понад 150 картин різних жанрів.

Зараз акторові, який зіграв роль вбивці сім'ї Матильди, вже 65 років, він був одружений п’ять разів і зараз у шлюбі. 

Гери Олдмен
Ґері Олдмен у ролі вбивці сім'ї Матильди і сьогодні. Фото: Pinterest

Денні Айелло

На рахунку американського актора зараз близько сотні ролей у знаменитих фільмах. Так, окрім "Леона"Денні Айелло зіграв у таких легендарних картинах, як: 

  • Гудзонський яструб
  • Леон
  • Влада Місяця
  • Спеціаліст по зніманню
  • Пурпурова троянда Каїра

На жаль, у 2019 році актора, який зіграв роль мафіозі Тоні, не стало у віці 86 років.

Дэнни Айелло
Денні Айелло у фільмі "Леон" і в останні роки життя. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися актори фільму "Форрест Ґамп" за 29 років. 

Раніше ми розповідали про те, як за 38 років змінилося життя акторів легендарного фільму "Назад у майбутнє". 

Також ми повідомляли про те, як змінилося життя братів-близнюків у фільмі "Няньки".

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