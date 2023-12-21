Як змінилися актори культового Леону за 29 років — фото

У це важко повірити — якими стали герої "Леона" за 29 років
Восени 1994 року глядачі вперше побачили фільм відомого французького режисера Люка Бессона під назвою "Леон". Актори, які зіграли у цій картині, одразу ж отримали шалений успіх, а самі кадри з фільму почали пародіювати.
Новини.LIVE пропонує подивитися, як змінилися актори культового фільму "Леон" за 29 років.
Жан Рено
Акторська кар’єра Жана Репо розпочалася ще у 1979 році, коли він вперше потрапив на зйомки фільму "Гіпотеза вкраденої картини". Але найбільш популярним актор став саме після того, як зіграв головну роль найманого вбивці Леона у фільмі "Леон".
Зараз Жену Рено вже 75 років, він був тричі одружений і виховує чотирьох дітей з дружиною, з якою вступив у шлюб у 2006 році.
Наталі Портман
Коли акторка вперше потрапила на зйомки "Леона", їй було лише 13 років, але затвердили лише з другого разу. Саме після зйомок Наталі Портман отримала шалений успіх. Пізніше вона зазначила, що потрапити на роль Матильди їй було дуже важко, адже Бессон вважав її дуже юною.
Зараз у кар’єрі акторки вже 40 робіт, більшість з яких стали класикою кіноіндустрії. Нині Наталі вже 42 роки і вона має чоловіка, але в них немає дітей.
Ґері Олдмен
Британський актор став успішним далеко не одразу, але його відповідальність і самовіддача роботі дозволили йому стати одним з найпопулярніших телезірок тих часів. У кар’єрній валізі Гері вже понад 150 картин різних жанрів.
Зараз акторові, який зіграв роль вбивці сім'ї Матильди, вже 65 років, він був одружений п’ять разів і зараз у шлюбі.
Денні Айелло
На рахунку американського актора зараз близько сотні ролей у знаменитих фільмах. Так, окрім "Леона"Денні Айелло зіграв у таких легендарних картинах, як:
- Гудзонський яструб
- Леон
- Влада Місяця
- Спеціаліст по зніманню
- Пурпурова троянда Каїра
На жаль, у 2019 році актора, який зіграв роль мафіозі Тоні, не стало у віці 86 років.
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