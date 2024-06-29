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Бывший муж Ани Лорак странно отреагировал на беременность новой избранницы

29 июня 2024 19:21
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Жена бывшего мужа Ани Лорак Беременная
Мурат Налчаджиоглу с новой женой. Фото: Instagram
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Возможно, в ближайшее время у дочери Ани Лорак появится брат или сестра. Впрочем, здесь есть определенная особенность – ребенок родится у нынешней жены бывшего мужа певицы.

Об этом сообщают Новини.LIVE в субботу, 29 июня.

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Сообщение о беременности. Фото: скриншот

Неожиданная беременность

У дочери Ани Лорак появится либо брат, либо сестра. Правда, ситуация достаточно запутана. Нынешняя жена бывшего мужа Ани Лорак выложила фото с текстом и написала сообщение о "попутчике, с которым ей не повезло". Мурат, бывший муж Лорак, в свою очередь, наругал ее за то, что она всем сказала, что беременна.

"Короче всего, как в дешевом турецком сериале", — говорится в сообщении на Telegram-канале Harley Quinn.

ни лорак
Реакция Мурата Налчаджилоглу. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что эксчеловек певицы Ани Лорак, продолжающей работать в России, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу намекнул на третью свадьбу. Причем предыдущее он отыграл под Киевом летом прошлого года.

Напомним, ранее мы писали, как музыкальные исполнители Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отпраздновали годовщину свадьбы. Также мы рассказывали, что голливудские актеры Наоми Уоттс и Билли Крудап сыграли вторую свадьбу в Мехико.

Ани Лорак
женщины
шоу-бизнес
беременность
мир
мужчины

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