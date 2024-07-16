Квартал 95 высмеял Путина и получил кучу хейта от украинцев

Актеры студии "Квартал 95" на одном из концертов. Фото: скриншот с YouTube

Юмористы студии "Квартал 95" продолжают показывать разные сценки, которые не всегда получают положительные отзывы в сети. В этот раз украинские актеры поделились фрагментом номера, в котором высмеяли президента России Владимира Путина.

Соответствующим фрагментом со сценки поделились на официальной странице "Квартала 95" в соцсети Instagram.

Читайте также:

Новая сценка "Квартала 95"

На официальной странице студии "Квартал 95" появилось новое видео, на котором можно увидеть карикатуру. В ней актеры высмеяли президента России Владимира Путина, отметив, что у лидера страны-агрессора маленький не только рост.

На кадрах можно увидеть Путина в виде мужского полового органа возле микрофона на сцене. Однако, стоит отметить, что карикатурист, кажется, идеально воспроизвел президента РФ.

"Оказывается, у Путина маленький не только рост", — написали в описании под фрагментом со своей сценки актеры студии "Квартал 95".

Номер "Квартала 95" о Путине. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на сценку "Квартала 95"

Увидев новый номер украинских юмористов, подписчики страницы не смогли молча пройти мимо. Пользователи Instagram начали писать разгневанные комментарии, оставляя недовольные отзывы об очередной сценке "Квартала".

Нехорошо это… Не по-человечески… Ребята кровь проливают, гибнут за Украину, а "кварталовцы" концерты устраивают!!! Зачем это?!

А где здесь смеяться? Убогий юмор

Юмор, который мы заслужили. Позор…

И людям в зале нравится такой убогий юмор, полное дно

Комментарий со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы студии "Квартал 95". Фото: скриншот из Instagram

Потеря репутации "Квартала 95"

Студия "Квартал 95" уже давно потеряла свою любовь среди украинских зрителей, особенно во время полномасштабной войны. Каждый раз, когда юмористы обнародуют новые сценки, комментарии подписчиков не заставляют себя ждать.

К примеру, недавно актеры обнародовали номер, в котором высмеяли ситуацию с электроэнергией в Украине, за что получили кучу недовольных отзывов. Люди в комментариях начали осуждать юмористов за высмеивание такой тяжелой ситуации в стране.

Сценка студии "Квартал 95" об отключении света в Украине. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что актеры студии "Квартал 95" разгневали украинцев помощью пострадавшей больнице "Охматдет".

Ранее мы рассказывали о том, что в "Квартале 95" прокомментировали выезд актера Руслана Ханумака в США во время войны.

Также мы сообщали о том, что актриса Елена Кравец призналась, будет ли она работать снова с "Кварталом 95".