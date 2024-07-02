Розлучення Нікіти Добриніна і Даші Квіткової — як екскохані разом виховують маленького сина

Блогерка Даша Квіткова на інтерв'ю в програмі "Марафон Ранок". Фото: скриншот з YouTube

Молода українська блогерка Даша Квіткова дала відверте інтерв’ю, в якому розповіла про своє особисте життя. Колишня дружина теле- і радіоведучого Нікіти Добриніна чесно розповіла про те, як вони з ексчоловіком виховують спільного сина Лева.

Про це Даша Квіткова роз повіла в програмі "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Українська блогерка розповіла, чи запитує її маленький син щось про її розлучення з Нікітою Добриніним. Вона наголосила, що вони з колишнім чоловіком намагаються всіма силами робити так, щоб Лев не відчував якихось проблем у стосунках мами і тата.

"Левчик ще не ставив запитання… Ми з Нікітою не робимо так, що Левчик забуває або про маму, або про тата, коли він або з ним, або зі мною. Коли він зі мною, ми завжди телефонуємо Нікіті, записуємо кружечки, і так само, коли Левчик у Нікіти. У нас немає такого, що Лев десь може відчути, що між батьками щось не те", — розповіла Даша Квіткова.

Інтерв'ю з Дашею Квітковою у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

Також Даша додала, що вони навіть виділяють якісь дні, аби кудись втрьох поїхати погуляти, щоб їхня маленька дитина бачила, як батьки спілкуються.

"Ми з Нікітою ще домовилися, що будемо виділяти дні, коли разом будемо виїжджати з Левчиком десь гуляти, щоб він бачив, що батьки спілкуються", — також додає українська блогерка.

Стосунки Даші Квіткової і Нікіти Добриніна

Український телеведучий Нікіта Добринін був головним героєм одного із сезонів романтичного проєкту "Холостяк". Переможницею шоу тоді стала Даша Квіткова, з якою згодом Нікіта одружився. Пізніше в них народився син Лев, але, на жаль, їхній шлюб розпався.

Весільна церемонія Даші Квіткової і Нікіти Добриніна. Фото: Instagram Даші Квіткової

Проте, після розлучення Даша і Нікіта намагаються спілкуватися і разом виховувати свою спільну дитину, щоб вона не відчувала, що батьки вже не разом.

Даша Квіткова і Нікіта Добринін на святкуванні дворіччя свого сина Лева. Фото: Instagram Даші Квіткової

Нагадаємо, ми писали про те, що блогерка Даша Квіткова зізналася, чи колола вона собі щось під час схуднення.

Раніше ми розповідали про те, що колишня дружина Нікіти Добриніна провела благодійне тренування для мешканців Києва.

Також ми повідомляли про те, що українська блогерка Даша Квіткова відповіла на чутки про нові стосунки.