Развод Никиты Добрынина и Даши Квитковой — как экс-возлюбленные вместе воспитывают маленького сына

Блогер Даша Квиткова на интервью в программе "Марафон Ранок". Фото: скриншот с YouTube

Молодой украинский блогер Даша Квиткова дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей личной жизни. Бывшая жена теле- и радиоведущего Никиты Добрынина честно рассказала о том, как они с экс-супругом воспитывают общего сына Льва.

Об этом Даша Квиткова рассказала в программе "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Украинский блогер рассказала, спрашивает ли ее маленький сын что-нибудь о ее разводе с Никитой Добрыниным. Она подчеркнула, что они с бывшим мужем стараются всеми силами делать так, чтобы Лев не чувствовал каких-либо проблем в отношениях мамы и папы.

"Левчик еще не задавал вопрос… Мы с Никитой не делаем так, что Левчик забывает либо о маме, либо о папе, когда он либо с ним, либо со мной. Когда он со мной, мы всегда звоним Никите, записываем кружочки, и так же, когда Левчик у Никиты. У нас нет такого, что Лев где-то может почувствовать, что между родителями что-то не то", — рассказала Даша Квиткова.

Интервью с Дашей Квитковой в программе "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот с YouTube

Также Даша добавила, что они даже выделяют какие-то дни, чтобы куда-то втроем поехать погулять, чтобы их маленький ребенок видел, что его родители общаются.

"Мы с Никитой еще договорились, что будем выделять дни, когда вместе будем выезжать с Левчиком где-нибудь гулять, чтобы он видел, что родители общаются", — также добавляет украинский блогер.

Отношения Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Украинский телеведущий Никита Добрынин был главным героем одного из сезонов романтического проекта "Холостяк". Победительницей шоу тогда стала Даша Квиткова, на которой впоследствии Никита женился. Позже у них родился сын Лев, но, к сожалению, их брак распался.

Свадебная церемония Даши Квитковой и Никиты Добрынина. Фото: Instagram Даши Квитковой

Однако после развода Даша и Никита пытаются общаться и вместе воспитывать своего общего ребенка, чтобы он не чувствовал, что родители уже не вместе.

Даша Квиткова и Никита Добрынин на праздновании двухлетия своего сына Льва. Фото: Instagram Даши Квитковой

Напомним, мы писали о том, что блогер Даша Квиткова призналась, колола ли она себе что-то во время похудения.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшая жена Никиты Добрынина провела благотворительную тренировку для жителей Киева.

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