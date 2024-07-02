Развод Никиты Добрынина и Даши Квитковой — как экс-возлюбленные вместе воспитывают маленького сына

Квиткова призналась, как они с Добрыниным воспитывают сына после развода
Молодой украинский блогер Даша Квиткова дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей личной жизни. Бывшая жена теле- и радиоведущего Никиты Добрынина честно рассказала о том, как они с экс-супругом воспитывают общего сына Льва.
Об этом Даша Квиткова рассказала в программе "Сніданок з 1+1" в YouTube.
Даша Квиткова о воспитании сына после развода с Никитой Добрыниным
Украинский блогер рассказала, спрашивает ли ее маленький сын что-нибудь о ее разводе с Никитой Добрыниным. Она подчеркнула, что они с бывшим мужем стараются всеми силами делать так, чтобы Лев не чувствовал каких-либо проблем в отношениях мамы и папы.
"Левчик еще не задавал вопрос… Мы с Никитой не делаем так, что Левчик забывает либо о маме, либо о папе, когда он либо с ним, либо со мной. Когда он со мной, мы всегда звоним Никите, записываем кружочки, и так же, когда Левчик у Никиты. У нас нет такого, что Лев где-то может почувствовать, что между родителями что-то не то", — рассказала Даша Квиткова.
Также Даша добавила, что они даже выделяют какие-то дни, чтобы куда-то втроем поехать погулять, чтобы их маленький ребенок видел, что его родители общаются.
"Мы с Никитой еще договорились, что будем выделять дни, когда вместе будем выезжать с Левчиком где-нибудь гулять, чтобы он видел, что родители общаются", — также добавляет украинский блогер.
Отношения Даши Квитковой и Никиты Добрынина
Украинский телеведущий Никита Добрынин был главным героем одного из сезонов романтического проекта "Холостяк". Победительницей шоу тогда стала Даша Квиткова, на которой впоследствии Никита женился. Позже у них родился сын Лев, но, к сожалению, их брак распался.
Однако после развода Даша и Никита пытаются общаться и вместе воспитывать своего общего ребенка, чтобы он не чувствовал, что родители уже не вместе.
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