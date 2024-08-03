Мірошниченко влаштував неймовірний сюрприз для прийомного сина — відео зі свята

Тімур Мірошниченко з прийомним сином Марселем. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка

Відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко влаштував справжнє свято на честь дня народження свого прийомного сина Марселя. Дружина ведучого Інна поділилася відео, на якому можна побачити процес підготовки до привітань їхньої дитини.

Відповідним відео Тімур Мірошниченко поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Свято для прийомного сина сім’ї Мірошниченків

Тімур та Інна Мірошниченки влаштували справжнє свято на честь дня народження свого прийомного сина на ім’я Марсель. Хлопчику зробили сюрприз, якому він неймовірно зрадів. Сім’я Мірошниченків замовила повітряні кулі та прикрасила будинок на честь свята.

День народження сина Мірошниченків. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка

При цьому дружина Тімура Мірошниченка зазначила, що їхня дитина вчить всіх вірити у дива. До того ж вона звернулася до Марселя зі зворушливими словами.

"Хлопчик, який вчить всіх вірити у дива! Бо дивом є він сам! Нескінченне джерело енергії, любові, тепла і жаги до життя! Любимо тебе в тисячі разів більше, ніж ти тільки можеш уявити! Памʼятай, що у тебе є ті, хто глибокої ночі буде дути 200 кульок, аби ти був щасливий на ранок!" — написала дружина Тімура Мірошниченка в описі під відео.

Свято прийомного сина сім'ї Мірошниченків. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на відео Мірошниченків

Побачивши, яке свято влаштував Тімур та Інна для своєї дитини, користувачі мережі Instagram не пройшли повз і почали коментувати щасливе сімейне відео.

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Коментарі зі сторінки Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з Instagram

Прийомний син сім’ї Мірошниченків

Не так давно в сім’ї Тімура та Інни Мірошниченків з’явилася третя дитина, яку вони усиновили. Хлопчик на ім’я Марсель прийшов до сім’ї Мірошниченків і одразу отримав неймовірну любов. Зараз в сім’ї Тімура та Інни чотири дитини, адже нещодавно вони взяли з дитячого будинку дівчинку на ім’я Ангеліна.

Тімур Мірошниченко зі своєю дружиною та дітьми на відпочинку на Київщині. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка

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