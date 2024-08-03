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Мірошниченко влаштував для прийомного синочка неймовірне свято — дитина в захваті

3 серпня 2024 00:19
Галина Войтенко - Редактор
Мірошниченко влаштував неймовірний сюрприз для прийомного сина — відео зі свята
Тімур Мірошниченко з прийомним сином Марселем. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка
Галина Войтенко - Редактор

Відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко влаштував справжнє свято на честь дня народження свого прийомного сина Марселя. Дружина ведучого Інна поділилася відео, на якому можна побачити процес підготовки до привітань їхньої дитини.

Відповідним відео Тімур Мірошниченко поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Свято для прийомного сина сім’ї Мірошниченків

Тімур та Інна Мірошниченки влаштували справжнє свято на честь дня народження свого прийомного сина на ім’я Марсель. Хлопчику зробили сюрприз, якому він неймовірно зрадів. Сім’я Мірошниченків замовила повітряні кулі та прикрасила будинок на честь свята.

День рождения сына Мирошниченко
День народження сина Мірошниченків. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка

При цьому дружина Тімура Мірошниченка зазначила, що їхня дитина вчить всіх вірити у дива. До того ж вона звернулася до Марселя зі зворушливими словами.

"Хлопчик, який вчить всіх вірити у дива! Бо дивом є він сам! Нескінченне джерело енергії, любові, тепла і жаги до життя! Любимо тебе в тисячі разів більше, ніж ти тільки можеш уявити! Памʼятай, що у тебе є ті, хто глибокої ночі буде дути 200 кульок, аби ти був щасливий на ранок!" — написала дружина Тімура Мірошниченка в описі під відео.

Публікація зі сторінки Тімура Мірошниченка
Свято прийомного сина сім'ї Мірошниченків. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на відео Мірошниченків

Побачивши, яке свято влаштував Тімур та Інна для своєї дитини, користувачі мережі Instagram не пройшли повз і почали коментувати щасливе сімейне відео.

  • Видно, що Марсель купається у свідомій любові. Нехай росте здоровеньким
  • До сліз від щастя за Марселя. Будь щасливим і знай, що з такими батьками ти зможеш все
  • Сльози на очах щастя за вашого хлопчика!) Хай росте здоровим і щасливим! Нехай янголи-охоронці будуть завжди попереду нього
Коментарі зі сторінки Тімура Мірошниченка
Коментарі зі сторінки Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тімура Мірошниченка
Коментар зі сторінки Тімура Мірошниченка. Фото: скриншот з Instagram

Прийомний син сім’ї Мірошниченків

Не так давно в сім’ї Тімура та Інни Мірошниченків з’явилася третя дитина, яку вони усиновили. Хлопчик на ім’я Марсель прийшов до сім’ї Мірошниченків і одразу отримав неймовірну любов. Зараз в сім’ї Тімура та Інни чотири дитини, адже нещодавно вони взяли з дитячого будинку дівчинку на ім’я Ангеліна.

Тимур Мирошниченко со своей женой и детьми
Тімур Мірошниченко зі своєю дружиною та дітьми на відпочинку на Київщині. Фото: Instagram Тімура Мірошниченка

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Тімур Мірошниченко розповів про неймовірну силу своєї дружини. 

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Тімур Мірошниченко зі своєю дружиною вдочерили дівчинку. 

Також ми повідомляли про те, що український ведучий Тімур Мірошниченко зізнався, чи піде на фронт у разі отримання повістки.

шоу-бізнес українські зірки Тімур Мірошниченко Інна Мірошниченко

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00:25 На Полтавщині прогриміли вибухи — що відомо про обстріл

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