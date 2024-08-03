Мирошниченко устроил невероятный сюрприз для приемного сына — видео с праздника

Тимур Мирошниченко с приемным сыном Марселем. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко устроил настоящий праздник в честь дня рождения своего приемного сына Марселя. Жена ведущего Инна поделилась видео, на котором можно увидеть процесс подготовки к поздравлениям ребенка.

Соответствующим видео Тимур Мирошниченко поделился на своей странице в Instagram.

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Тимур и Инна Мирошниченко устроили настоящий праздник в честь дня рождения своего приемного сына по имени Марсель. Мальчику преподнесли сюрприз, которому он невероятно обрадовался. Семья Мирошниченко заказала воздушные шары и украсила дом в честь праздника.

День рождения сына Мирошниченко. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко

При этом жена Тимура Мирошниченко отметила, что их ребенок учит всех верить в чудеса. К тому же она обратилась к Марселю с трогательными словами.

"Мальчик, который учит всех верить в чудеса! Потому что чудом является он сам! Бесконечный источник энергии, любви, тепла и жажды жизни! Любим тебя в тысячи раз больше, чем ты только можешь представить! Помни, что у тебя есть те, кто глубокой ночью будет дуть 200 шариков, чтобы ты был счастлив на утро!" — написала жена Тимура Мирошниченко в описании под видео.

Праздник приемного сына семьи Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Мирошниченко

Увидев, какой праздник устроили Тимур и Инна для своего ребенка, пользователи сети Instagram не прошли мимо и начали комментировать счастливое семейное видео.

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Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram

Приемный сын семьи Мирошниченко

Не так давно в семье Тимура и Инны Мирошниченко появился третий ребенок, которого они усыновили. Мальчик по имени Марсель пришел в семью Мирошниченко и сразу получил невероятную любовь. Сейчас в семье Тимура и Инны четыре ребенка, ведь недавно они взяли из детского дома девочку по имени Ангелина.

Тимур Мирошниченко со своей женой и детьми на отдыхе в Киевской области. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко

Напомним, мы писали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о невероятной силе своей жены.

Раньше мы рассказывали о том, что телеведущий Тимур Мирошниченко со своей женой удочерили девочку.

Также мы сообщали о том, что украинский ведущий Тимур Мирошниченко признался, пойдет ли на фронт в случае получения повестки.