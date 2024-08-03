Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мирошниченко устроил для приемного сыночка невероятный праздник — ребенок в восторге arrow

Мирошниченко устроил для приемного сыночка невероятный праздник — ребенок в восторге

3 августа 2024 00:19
Галина Войтенко - Редактор
Мирошниченко устроил невероятный сюрприз для приемного сына — видео с праздника
Тимур Мирошниченко с приемным сыном Марселем. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко
Галина Войтенко - Редактор

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко устроил настоящий праздник в честь дня рождения своего приемного сына Марселя. Жена ведущего Инна поделилась видео, на котором можно увидеть процесс подготовки к поздравлениям ребенка.

Соответствующим видео Тимур Мирошниченко поделился на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Праздник для приемного сына семьи Мирошниченко

Тимур и Инна Мирошниченко устроили настоящий праздник в честь дня рождения своего приемного сына по имени Марсель. Мальчику преподнесли сюрприз, которому он невероятно обрадовался. Семья Мирошниченко заказала воздушные шары и украсила дом в честь праздника.

День рождения сына Мирошниченко
День рождения сына Мирошниченко. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко

При этом жена Тимура Мирошниченко отметила, что их ребенок учит всех верить в чудеса. К тому же она обратилась к Марселю с трогательными словами.

"Мальчик, который учит всех верить в чудеса! Потому что чудом является он сам! Бесконечный источник энергии, любви, тепла и жажды жизни! Любим тебя в тысячи раз больше, чем ты только можешь представить! Помни, что у тебя есть те, кто глубокой ночью будет дуть 200 шариков, чтобы ты был счастлив на утро!" — написала жена Тимура Мирошниченко в описании под видео.

Публикация со страницы Тимура Мирошниченко
Праздник приемного сына семьи Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Мирошниченко

Увидев, какой праздник устроили Тимур и Инна для своего ребенка, пользователи сети Instagram не прошли мимо и начали комментировать счастливое семейное видео.

  • Видно, что Марсель купается в сознательной любви. Пусть растет здоровеньким
  • До слез от счастья за Марселя. Будь счастлив и знай, что с такими родителями ты сможешь все
  • Слезы на глазах счастья за вашего мальчика!) Пусть растет здоровым и счастливым! Пусть ангелы-хранители будут всегда впереди него
Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко
Комментарии со страницы Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тимура Мирошниченко
Комментарий со страницы Тимура Мирошниченко. Фото: скриншот из Instagram

Приемный сын семьи Мирошниченко

Не так давно в семье Тимура и Инны Мирошниченко появился третий ребенок, которого они усыновили. Мальчик по имени Марсель пришел в семью Мирошниченко и сразу получил невероятную любовь. Сейчас в семье Тимура и Инны четыре ребенка, ведь недавно они взяли из детского дома девочку по имени Ангелина.

Тимур Мирошниченко со своей женой и детьми
Тимур Мирошниченко со своей женой и детьми на отдыхе в Киевской области. Фото: Instagram Тимура Мирошниченко

Напомним, мы писали о том, что ведущий Тимур Мирошниченко рассказал о невероятной силе своей жены.

Раньше мы рассказывали о том, что телеведущий Тимур Мирошниченко со своей женой удочерили девочку.

Также мы сообщали о том, что украинский ведущий Тимур Мирошниченко признался, пойдет ли на фронт в случае получения повестки.

шоу-бизнес украинские звезды Тимур Мирошниченко Инна Мирошниченко

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:45 Благодаря Хижняку Украина гарантированно получит еще одну бронзовую медаль на Олимпиаде-2024

00:30 Льготы для родственников участников боевых действий — на что имеют право родители

Срочная новость

00:25 В Полтавской области прогремели взрывы — что известно об обстреле

00:23 В сети появились фото загрузки F-16 на борт Ан-124 "Руслан"

00:03 В Бразилии засняли НЛО — это самый четкий объект за всю историю наблюдений

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

00:03 Итоги седьмого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

2 августа 2024

23:53 Корректировщик с Донбасса сдавал позиции ВСУ врагу — суд вынес приговор

Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

23:20 Украинка Бех-Романчук прошла в финал Олимпийских игр в тройном прыжке

23:14 Полиция обвинила Киевтеплоэнерго в махинациях с ценами на оборудование для ТЭЦ — реакция КГГА

00:45 Благодаря Хижняку Украина гарантированно получит еще одну бронзовую медаль на Олимпиаде-2024

00:30 Льготы для родственников участников боевых действий — на что имеют право родители

Срочная новость

00:25 В Полтавской области прогремели взрывы — что известно об обстреле

00:23 В сети появились фото загрузки F-16 на борт Ан-124 "Руслан"

00:03 В Бразилии засняли НЛО — это самый четкий объект за всю историю наблюдений

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

00:03 Итоги седьмого дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

2 августа 2024

23:53 Корректировщик с Донбасса сдавал позиции ВСУ врагу — суд вынес приговор

23:20 Украинка Бех-Романчук прошла в финал Олимпийских игр в тройном прыжке

23:14 Полиция обвинила Киевтеплоэнерго в махинациях с ценами на оборудование для ТЭЦ — реакция КГГА

23:06 Автоматическое продление бронирования — как оно работает

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе