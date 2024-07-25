Монатик с сыновьями станцевал в новом клипе на песню Не мине — видео

Украинский певец Монатик в клипе на новую песню "Не мине". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский исполнитель, автор песен и композитор Монатик представил новую песню. На своей странице в соцсети заслуженный артист Украины поделился фрагментом с видеоработы, в которой он снялся со своими сыновьями, и вызвал бурную реакцию подписчиков.

Соответствующее видео Монатик обнародовал на своей странице в Instagram.

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Презентация новой песни Монатика

На официальной странице украинского артиста появилась его новая видеоработа на песню "Не мине" . В клипе Монатик предстал, как всегда, невероятно талантливым. Однако, полное видео певец не обнародовал, а лишь написал, что его можно уже посмотреть в YouTube.

К тому же, Монатик рассказал, что для него есть музыка сегодня, подчеркнув, что иногда она способна помочь.

"Музыка иногда может помочь. В моем случае музыка сегодня — это телепорт в разные места, воспоминания и фантазии о будущем. Включил, закрыл глаза и улетел… Пусть звучит и никогда не пройдет", — написал в описании под своим видео Монатик.

Фрагмент из нового клипа Монатика. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новый клип Монатика

Увидев, что у Монатика вышла новая песня, которая, как всегда, точно станет настоящим хитом, его подписчики не прошли стороной. Люди в комментариях начали делиться своими впечатлениями от услышанного в песне и увиденного в клипе.

Как всегда очень и очень круто, а на украинском — вообще шедевр

Невероятный, клип очень яркий. Дмитрий, — Вы очень крутой певец

Это так кайфово, как всегда, невероятный и подвижный хит

Удачи, Дима, и миллионов просмотров на YouTube! Ты — молодец! Я горжусь тобой, земляк

Комментарии со страницы Монатика. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Монатика. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Монатика

В четверг, 25 июля, известный украинский певец Монатик презентовал новую композицию под названием "Не мине" , которая вошла в сольний альбом "Вечно танцующий человек" . Видеоработа на эту песню всего за несколько часов собрала более 25 тысяч просмотров. Кстати, в клипе Монатик станцевал вместе со своими взрослыми сыновьями.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Монатик стал тренером нового музыкального телешоу.

Ранее мы рассказывали о том, что певца Монатика на Крещатике остановили представители ТЦК.

Также мы сообщали о том, что заслуженный артист Украины Монатик показал, каким он был в юности.