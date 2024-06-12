Кого ищет новый Холостяк Александр Терен на проекте — какой должна быть женщина для военного

Ветеран войны Александр Терен на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский военнослужащий и главный герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр "Терен" Будько дал интервью Маше Ефросининой. Ветеран войны честно рассказал, есть ли у него идеал женщины и кого именно он ищет на проекте.

Интервью с Александром Тереном Маша Ефросинина обнародовала на своем канале в YouTube.

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Имеет ли Александр Терен идеал женщины

Главный герой шоу "Холостяк" Александр Терен признался, есть ли у него свой идеал женщины, с которой он хотел бы быть. По словам военнослужащего, ему может понравиться абсолютно любая женщина, поэтому это зависит от ее внутренней энергии.

"Я не создаю себе ни идеалов, ни авторитетов, ни идолов. Я постоянно живу, развиваюсь, то, что мне нравилось вчера, завтра мне может не нравиться. Нет идеалов моей женщины, конечно, есть какие-то определенные пожелания, которые я бы хотел, чтобы были. Но совокупного образа моей будущей жены не существует. Мне может понравиться блондинка, шатенка, рыжая. Очень разные типажи, все зависит от подачи, от энергии женщины", — заявил Александр Терен.

Александр Терен и Маша Ефросинина во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Ветеран войны подчеркнул, что для него самое главное в женщине, и заявил, что любая представительница прекрасного пола может стать таким идеалом для него.

"Главное быть умным, иметь любовь к своему государству, общаться на государственном украинском языке и, конечно, взгляд на ценности, которые я пропагандирую. Может любая стать этим идеалом", — также добавил украинский военнослужащий.

Что известно о герое нового сезона шоу "Холостяк"

Недавно объявили о выходе нового сезона романтического проекта страны "Холостяк". Главным героем этого сезона стал ветеран войны и украинский защитник Александр Будько с позывным "Терен".

Григорий Решетник с главным героем нового сезона шоу "Холостяк". Фото: скриншот из Instagram

Известно, что в начале полномасштабного вторжения во время боев в Харьковской области Александр получил тяжелое ранение, из-за которого ему пришлось ампутировать обе ноги. Мужчина проходил реабилитацию в США, где с самого начала учился ходить, но уже на протезах.

Герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр Терен. Фото: Instagram Александра Терена

Напомним, мы писали о том, что ветеран войны Александр Терен признался, какое свидание было самым лучшим в его жизни.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский военный Александр Терен объяснил, зачем пошел на шоу "Холостяк".

Также мы сообщали о том, что герой нового "Холостяка" Александр Терен рассказал о собственной автобиографической книге.