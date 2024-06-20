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Новый "Холостяк" Александр Терен раскрыл свою заветную мечту

20 июня 2024 16:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Александр Терен об отношениях - ветеран готов строить отношения с девушкой с ребенком
Военный и блогер Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько признался, готов ли он к отцовству. Ветеран войны готов полюбить девушку с детьми.

Об этом он признался в интервью шоу "Холостяк".

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Александр Терен мечтает о большой семье

Военный мечтает о большой семье. Терен признался, что построить отношения со своей избранницей ему не помешают дети от ее предыдущих браков. Он готов стать отцом для ребенка девушки, которую полюбит. Военнослужащий имеет отличное чувство юмора и не упустил возможности продемонстрировать его на интервью.

"Я всегда мечтал о большой семье. Поэтому, если я влюблюсь в женщину, у которой уже есть дети, я готов стать любящим отцом. Главное, чтобы ребенок не был старше меня", — заявил ветеран.

Напомним, он рассказал о своей первой любви. Также он признался, какой должна быть его идеальная женщина. Ранее "Холостяк" поразил украинок подкачанным телом.

дети
шоу Холостяк
семья
отношения
украинские звезды
Александр "Терен" Будько

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