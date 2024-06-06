Певица Оля Полякова публично поддержала ЛГБТ-сообщество — подробности

Певица Оля Полякова на своем выступлении в Одессе. Фото: Instagram Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова решила посвятить новый пост месяцу ЛГБТ-прайда. Одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса поддержала представителей ЛГБТ-сообщества, обратившись к украинцам, которые против равенства прав.

Соответствующую публикацию Оля Полякова обнародовала на своей странице в Instagram.

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Популярная украинская артистка решила написать большой пост в честь месяца ЛГБТ-прайда, но сделала это достаточно резко. Оля заявила о том, как сейчас важен штамп в паспорте, ведь в противном случае нет юридического подтверждения отношений людей.

"Пока кто-то переживает, что радуга превратит их в г*ев, людям приходится оформлять фиктивные браки с друзьями. Потому что тебя не пустят в реанимацию к любимому человеку, не скажут о плене или ранении и вообще пошлют в одно место. Даже на опознание в морг тебя не пустят, потому что юридически ты любимому человеку — никто. Во время войны равные права особенно нужны всем гражданам нашей страны. Нет печати в паспорте — для государства ваших отношений не существует", — подчеркнула Оля Полякова.

Певица Оля Полякова на акции протеста в Киеве. Фото: Instagram Оли Поляковой

К тому же, рассказала певица и о законопроектах, касающихся ЛГБТ-сообщества.

"Сейчас у нас "зависли" два законопроекта — №5488 и №9103, которые буквально дают две простые вещи. Первая — нельзя бить человека, потому что вам не нравится, с кем он или она идет за руку. Вторая — позволяют оформить отношения тем, кто хочет их оформить. И пока их не примут, будут все равны, но некоторые будут ровнее", — также добавила певица.

Пост Оли Поляковой в честь ЛГБТ-сообщества. Фото: скриншот из Instagram

Месяц ЛГБТ-прайда

Первого июня стартовал месяц ЛГБТ-прайда, когда люди с нетрадиционной ориентацией выступают за свое право жить в обществе. Представители ЛГБТ-сообщества устраивают разные митинги в поддержку своей ориентации. В Киеве в этом году 16 июня состоится Марш Равенства, который планируют организовать в метро в условиях военного положения.

Марш Равенства в Киеве в 2021 году. Фото: kievpravda.com

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Оля Полякова прокомментировала выступление дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении".

Ранее мы рассказывали, что певица Оля Полякова решила запустить собственное кулинарное шоу.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Оля Полякова высказалась о критике в свой адрес.