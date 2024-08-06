Дочь Оли Поляковой вернулась в Украину после учебы за границей

Украинская певица Оля Полякова на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица Оля Полякова рассказала о младшей дочери, которая учится за границей. Одна из самых ярких звезд шоу-бизнеса сообщила о том, что ее 12-летняя дочь Алиса вернулась в Украину после пребывания в другой стране.

Об этом Оля Полякова рассказала в интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Украинская певица рассказала о том, что ее 12-летняя дочь Алиса вернулась домой. По словам артистки, поездка девушки была для нее очень травматической, ведь ее забрали со старой жизни, поэтому она хочет снова в нее вернуться.

"Алиса вернулась домой. Она очень хотела вернуться в свою старую жизнь. У нее была травма, которую взяла за шкирки и увезли куда-то, забрали из родного дома, от друзей, от своих домашних животных... И у нее было очень травматическое восприятие этой ситуации. Поэтому для нее очень важно не просто вернуться домой, а вернуться именно в ту квартиру, из которой она уехала", — рассказала Оля Полякова.

Интервью с Олей Поляковой. Фото: скриншот с YouTube

Поэтому артистка хочет сделать все для того, чтобы ее младшая дочь снова жила так, как раньше.

"Я сейчас хочу все сделать для того, чтобы у нее было все, как раньше, для того, чтобы снять эту идею вернуться к старой жизни", — также добавила украинская певица.

Семья Оли Поляковой

Украинская артистка Оля Полякова с 2004 года замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. В браке певица родила своему мужу дочь Марию, а затем дочь Алису. В начале полномасштабного вторжения дети Оли Поляковой поехали на учебу в Лондон. Старшая дочь Маша уже давно вернулась домой, а вот Алиса — только этим летом.

Оля Полякова со своим мужем и дочерьми. Фото: Instagram Оли Поляковой

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