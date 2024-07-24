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Победители Евровидения-2024 выступят на фестивале Лаймы Вайкуле вместе с россиянами

24 июля 2024 23:22
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Nemo выступят на фестивале Лаймы Вайкуле с россиянами
Швейцарские музыкальные исполнители Nemo. Фото: Instagram/nemothings
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Уже в эту пятницу, 26 июля, в Юрмале стартует трехдневный фестиваль Laima Rendezvous певицы Лаймы Вайкуле. В латвийский город на берегу Балтийского моря приедут победители конкурса "Евровидение-2024", швейцарцы Nemo.

Об этом сообщает MixNews.

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Nemo идентифицируют себя как небинарную личность. Именно поэтому применяют к себе местоимения они/их. Победители "Евровидения-2024" выступят во второй день Laima Rendezvous.

Впрочем, хедлайнерами станут не они, а российская группа "Би-2". Также на сцену выйдут другие звезды "Евровидения" и солист московской группы "Ногу Свело!" Макс Покровский.

Первый день фестиваля, как и в прошлом году, посвящен поддержке Украины. На сцену выйдут Макс Барских, Верка Сердючка, Алексеев, Анна Буткевич, Настя Каменская (NK), Freedom Ballet. Хедлайнером станет британская поп-группа Londonbeat.

Третьим вечером главным гостем станет фронтмен российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич. Тогда же, 28 июля, среди прочих выступит и звезда этноджаза из Грузии Нино Катамадзе. В целом участие в Laima Rendezvous Jurmala'24 примут участие 45 артистов из 14 стран.

Скорее всего, в соцсетях будет немало обсуждения лайнапа фестиваля. Российские артисты, участвующие в мероприятии Лаймы Вайкуле, не поддерживают войну в нашей стране. Впрочем, многие украинцы осуждают выступления с так называемыми "хорошими россиянами". В качестве примера — выступление Дмитрия Монатика (MONATIK) на свадьбе, ведущим которого был шоумен Максим Галкин (муж певицы Аллы Пугачевой).

Напомним, ранее мы писали, что победители "Евровидения-2024" приедут в Украину с концертом. Также мы рассказывали, что певица Надя Дорофеева анонсировала сольный концерт в столичном "Дворце Спорта".

концерт фестиваль Лайма Вайкуле Nemo

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