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Услышал Дорофееву с другим — Позитив оказался на больничной койке и испугал фанов

19 апреля 2024 13:16
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Позитив оказался под капельницей в больнице.
Украинский певец Позитив. Фото: instagram.com/positiff
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский рэп-исполнитель и бывший участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) испугал поклонников фотографиями на больничной койке. Артист показал, как восстанавливает силы под капельницей.

Соответствующие фото он опубликовал в Stories на своей странице Instagram.

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Позитив на больничной койке

Артист опубликовал фотографию, на которой он лежит на больничной койке под капельницей. Не раскрывая подробностей о своем состоянии здоровья, артист пошутил о том, что "загремел" в больницу из-за нового совместного трека Нади Дорофеевой и блогера Михаила Лебиги под названием "А я все плакала".

"Попал в больницу после того, как услышал песню Нади Дорофеевой с другим. Но песня понравилась!", — написал артист.

Позитив в больнице
Украинский певец Позитив. Фото: instagram.com/positiff
Позитив под капельницей
Украинский певец Позитив. Фото: instagram.com/positiff

Впоследствии артист успокоил поклонников и показался в студии звукозаписи. Он с иронией намекнул на то, что Дорофеева извинилась перед ним цветами и витаминами.

"Со мной все хорошо! Музыка, витамины и цветы от Нади Дорофеевой исцеляют", — заявил музыкант.

Позитив в студии звукозаписи
Украинский певец Позитив. Фото: instagram.com/positiff

Недавно певица Надя Дорофеева провела онлайн-стрим вместе с украинским блогером Мишей Лебигой, на котором они презентовали новую общую песню "А я все плакала". На нем звезды собирали средства на новые дроны для военных подразделения "Азов" и пострадавшим от ракетного удара по Чернигову.

Им удалось собрать более 6 миллионов гривен, которые они поделили пополам и отправили военным и украинцам, которые были ранены в результате атаки россиян по Чернигову.

Напомним, актриса Екатерина Тишкевич страдает из-за сильной головной боли и жалуется на плохое самочувствие. Также известный певец признался о проблемах со здоровьем.

Надя Дорофеева
больницы
здоровье
украинские звезды
Positiff
Миша Лебига

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