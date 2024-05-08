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Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

8 мая 2024 00:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Поляки призывают не голосовать за Украину на Евровидении
Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

За несколько дней до начала первого полуфинала "Евровидение 2024" некоторые пользователи соцсетей начали призывать не поддерживать Украину на песенном конкурсе. Причиной стал свитер Jerry Heil, а именно надпись на нем.

В нем звезда спела в TikTok.

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@jerryheil

Трек продолжает выводить нас в мировые чарты🫨😍 какую часть чаще всего поете? #jerryheil

♬ Тереза и Мария - Jerry Heil

Певица спела "Teresa & Maria" в свитере цвета хаки от украинского бренда HYPE LABS с надписью BANDERACIAGA. Хотя видео было опубликовано в начале марта, подписчики из Польши обратили на него внимание именно сейчас.

Поляки возмущены тем, что Jerry Heil популяризирует имя Степана Бандеры. Хотя для нашего народа он является героем, который активно участвовал в становлении украинской государственности, для поляков он враг, который организовывал этнические чистки польского населения во время Второй мировой войны.

Из-за одежды Jerry Heil поляки призывают пользователей соцсетей не голосовать за Украину на Евровидении.

Поляки не хотят голосовать за украинцев
Комментарии поляков под видео Jerry Hei. Фото: скриншот TikTok
Поляки бунтуют против Украины на Евровидении
Комментарии поляков под видео Jerry Hei. Фото: скриншот TikTok

Напомним, Jerry Heil травмировалась во время выступления на Евровидении. Также мы рассказывали об адском выступлении Ирландии и значении популярной песни от Хорватии — фаворита Евровидения.

Евровидение
Польша
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Швеция
Украина
Jerry Heil
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Евровидение-2024

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