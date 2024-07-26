Виктор Розовый посмеялся над россиянами — видео

Раненый на фронте Виктор Розовый смешно потролил пропагандистов
Звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый вышел на связь после тяжелого ранения на передовой. Артист потролил пропагандистов, которые уже почти его "похоронили".
Видео он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.
Виктор Розовый обратился к пропагандистам
Защитник записал короткое обращение к пропагандистам. Они распространяют ложь о том, осколочное ранение головы сделало Розового недееспособным инвалидом. Подкрепляют такие сообщения тем, что за него ведет соцсети жена.
Юморист решил разрушить фейки пропагандистов и показался поклонникам на видео.
"Все то, что пишут обо мне россияне — чистая правда. Значит, все мои соцсети сейчас ведет моя жена, потому что я после ранения не то, что разговаривать не могу, а просто камеру на телефоне не могу включить, кнопку на телефоне удерживать не получается самостоятельно. Спасибо, что помогаешь мне", — потроил россиян Розовый и показал свою жену Ольгу.
Напомним, 21 марта Розовый во время выполнения боевого задания получил тяжелое осколочное ранение головы. Две недели после тяжелой эвакуации за жизнь военного сражались медики. Сейчас Виктор нуждается в реабилитации за границей.
Напомним, военный впервые показал последствия ранения. А также он эмоционально отреагировал на скандал с ветераном в ветклинике.
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