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Раненый на фронте Виктор Розовый смешно потролил пропагандистов

26 июля 2024 18:20
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Виктор Розовый посмеялся над россиянами — видео
Комик и военный Виктор Розовый. Фото: instagram.com/viktor.rozoviy
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый вышел на связь после тяжелого ранения на передовой. Артист потролил пропагандистов, которые уже почти его "похоронили".

Видео он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.

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Виктор Розовый обратился к пропагандистам

Защитник записал короткое обращение к пропагандистам. Они распространяют ложь о том, осколочное ранение головы сделало Розового недееспособным инвалидом. Подкрепляют такие сообщения тем, что за него ведет соцсети жена.

Юморист решил разрушить фейки пропагандистов и показался поклонникам на видео.

"Все то, что пишут обо мне россияне — чистая правда. Значит, все мои соцсети сейчас ведет моя жена, потому что я после ранения не то, что разговаривать не могу, а просто камеру на телефоне не могу включить, кнопку на телефоне удерживать не получается самостоятельно. Спасибо, что помогаешь мне", — потроил россиян Розовый и показал свою жену Ольгу.

Виктор Розовый опроверг фейки россиян
Виктор Розовый ответил россиянам. Фото: instagram.com/viktor.rozoviy
Раненый на фронте Виктор Розовый посмеялся над пропагандистами
Жена Виктора Розового Ольга Мерзликина. Фото: instagram.com/viktor.rozoviy

Напомним, 21 марта Розовый во время выполнения боевого задания получил тяжелое осколочное ранение головы. Две недели после тяжелой эвакуации за жизнь военного сражались медики. Сейчас Виктор нуждается в реабилитации за границей.

Напомним, военный впервые показал последствия ранения. А   также он эмоционально отреагировал на скандал с ветераном в ветклинике.

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