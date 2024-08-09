Аферисти ошукали актора Андрія Валенського і привласнили кошти, зібрані на операцію

Актор театру і кіно та військовий Андрій Валенський. Фото: instagram.com/andreivalenskii/

Український актор театру і кіно Андрій Валеньский отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. Зіркові колеги допомогли захиснику зібрати кругленьку суму на пластичну операцію. Аферисти скористалися бідою та ошукали артиста.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

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Артиста було поранено під час важких боїв у Донецькій області, а саме між Кліщіївкою та Іванівським. Йому посікло уламками обличчя. Нині він лікується у Києві, і його знамениті колеги, серед яких і Рима Зюбіна, допомагають йому зібрати кошти на пластичну операцію.

Бідою скористалися шахраї та виманили в Андрія понад 250 тисяч гривень, які йому відправили українці на відновлення.

"Пізно ввечері вчора, після приймання знеболювальних, коли я вже майже засинав, мені зателефонували, представившись співробітниками Монобанку, і ввели мене в оману. Шахрайськими діями вони вивели з мого банківського рахунку 270 тис. грн. Офіцери поліції вже були у мене, я надав їм всі скріни й деталі, сподіваюсь на допомогу", — повідомив Валеньский.

Поранений Андрій Валенський. Фото: instagram.com/andreivalenskii/

Актор вдячний усім небайдужим за допомогу та повідомив, що нині його рахунок захищений від аферистів. Усі кошти, які залишаться після лікування він пообіцяв направити на потреби БпЛА підрозділу "Пташка ДоДо", в якому несе службу.

Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий вперше показав наслідки поранення. А також на війні загинув український письменник та юрист Василь Паламарчук із позивним "Адвокат".