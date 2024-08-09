Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Раненого на войне актера обманули мошенники arrow

Раненого на войне актера обманули мошенники

9 августа 2024 10:52
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Аферисты обманули актера Андрея Валенского и присвоили средства, собранные на операцию
Актер театра и кино и военный Андрей Валенский. Фото: instagram.com/andreivalenskii/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинский актер театра и кино Андрей Валенский получил тяжелое ранение во время выполнения боевой задачи. Звездные коллеги помогли защитнику собрать кругленькую сумму на пластическую операцию. Аферисты воспользовались бедой и обманули артиста.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

Читайте также:

Аферисты присвоили деньги актера Андрея Валенского на операцию

Артист был ранен во время тяжелыї боев в Донецкой области, а именно между Клещеевкой и Ивановским. Ему посекло обломками лицо. Сейчас он лечится в Киеве и его знаменитые коллеги, среди которых и Рима Зюбина, помогают ему собрать средства на пластическую операцию.

Бедой воспользовались мошенники и выманили у Андрея более 250 тысяч гривен, которые ему отправили украинцы на восстановление.

"Поздно вечером вчера, после приема обезболивающих, когда я уже почти засыпал, мне позвонили по телефону, представившись сотрудниками Монобанка, и ввели меня в заблуждение. Мошенническими действиями они вывели с моего банковского счета 270 тыс. грн. Офицеры полиции уже были у меня, я предоставил им все скрины и детали, надеюсь на помощь", — сообщил Валенский.

Андрея Валенского обманули мошенники
Раненый Андрей Валенский. Фото: instagram.com/andreivalenskii/

Актер благодарен всем неравнодушным за помощь и сообщил, что теперь его счет защищен от аферистов. Все средства, которые останутся после лечения, он пообещал направить на нужды БПЛА подразделения "Птичка ДоДо", в котором несет службу.

Напомним, звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый впервые показал последствия ранения. А также на войне погиб украинский писатель и юрист Василий Паламарчук с позывным "Адвокат".

афера мошенничество актеры украинские звезды война в Украине ранение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:53 Оккупанты ударили по жилым домам в Купянске — есть пострадавшие

10:47 Необходимо запастись водой — где в Одессе и области сегодня не будет водоснабжения

10:46 В Белгородской области раздались взрывы — горит многоквартирный дом

10:34 ПриватБанк обновил сервис "Оплата частями" — что изменилось

10:34 Света снова не будет — эксперт сказал, когда вернутся ограничения

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

10:30 Что означает код в военном билете — подробная расшифровка

10:25 В Раде объяснили взаимосвязь между боями в Курской области и транспортировкой газа в ЕС

10:24 Вернидуб объяснил, что мешает Кривбассу попасть в основной турнир Лиги Европы

10:22 Ракетоносители врага дежурят в Черном море — сколько "Калибров" угрожают Одесчине

10:17 ВСУ ударили по аэродрому оккупантов "Липецк" — Генштаб раскрыл детали

10:53 Оккупанты ударили по жилым домам в Купянске — есть пострадавшие

10:47 Необходимо запастись водой — где в Одессе и области сегодня не будет водоснабжения

10:46 В Белгородской области раздались взрывы — горит многоквартирный дом

10:34 ПриватБанк обновил сервис "Оплата частями" — что изменилось

10:34 Света снова не будет — эксперт сказал, когда вернутся ограничения

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

10:30 Что означает код в военном билете — подробная расшифровка

10:25 В Раде объяснили взаимосвязь между боями в Курской области и транспортировкой газа в ЕС

10:24 Вернидуб объяснил, что мешает Кривбассу попасть в основной турнир Лиги Европы

10:22 Ракетоносители врага дежурят в Черном море — сколько "Калибров" угрожают Одесчине

10:17 ВСУ ударили по аэродрому оккупантов "Липецк" — Генштаб раскрыл детали

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

Text

08:00 Четвертый день боев в Курщине и как Китай может повлиять на мир в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

00:00 Военная ВСУ заявила, что неправильно мобилизовывать лиц до 25 лет

8 августа 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда объяснил, каким образом готовилась наступательная операция на Курскую область

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Text

17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

30 июля 2024

06:10 Пенсии по инвалидности — какие начислят минимальные размеры выплат в августе