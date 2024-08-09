Аферисты обманули актера Андрея Валенского и присвоили средства, собранные на операцию

Актер театра и кино и военный Андрей Валенский. Фото: instagram.com/andreivalenskii/

Украинский актер театра и кино Андрей Валенский получил тяжелое ранение во время выполнения боевой задачи. Звездные коллеги помогли защитнику собрать кругленькую сумму на пластическую операцию. Аферисты воспользовались бедой и обманули артиста.

Об этом он сообщил на своей странице Instagram.

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Артист был ранен во время тяжелыї боев в Донецкой области, а именно между Клещеевкой и Ивановским. Ему посекло обломками лицо. Сейчас он лечится в Киеве и его знаменитые коллеги, среди которых и Рима Зюбина, помогают ему собрать средства на пластическую операцию.

Бедой воспользовались мошенники и выманили у Андрея более 250 тысяч гривен, которые ему отправили украинцы на восстановление.

"Поздно вечером вчера, после приема обезболивающих, когда я уже почти засыпал, мне позвонили по телефону, представившись сотрудниками Монобанка, и ввели меня в заблуждение. Мошенническими действиями они вывели с моего банковского счета 270 тыс. грн. Офицеры полиции уже были у меня, я предоставил им все скрины и детали, надеюсь на помощь", — сообщил Валенский.

Раненый Андрей Валенский. Фото: instagram.com/andreivalenskii/

Актер благодарен всем неравнодушным за помощь и сообщил, что теперь его счет защищен от аферистов. Все средства, которые останутся после лечения, он пообещал направить на нужды БПЛА подразделения "Птичка ДоДо", в котором несет службу.

Напомним, звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый впервые показал последствия ранения. А также на войне погиб украинский писатель и юрист Василий Паламарчук с позывным "Адвокат".