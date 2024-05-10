Порядок выступлений в финале Евровидения - когда выступает Украина

Сцена Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Уже завтра вечером, 11 мая, в гранд-финале " Евровидения-2024" выберут победителя. Стало известно, что представители Украины на песенном конкурсе Jerry Heil и Alyona Alyona будут выступать вторыми.

Об этом сообщает suspilne.eurovision.

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Порядок выступлений в финале Евровидения

Во время жеребьевки после первого полуфинала украинские певицы и представительницы Украины Аlyona Аlyona и Jerry Heil вытащили бумажку с надписью "Выбор продюсера".

Такое нововведение на конкурсе по замыслу организаторов позволит гармонично разместить энергичные и романтические номера участников на шоу.

Продюсеры решили, что Аlyona Аlyona и Jerry Heil будут выступать в финале вторыми после хозяев конкурса — Швеции.

Порядок выступления участников на конкурсе:

Marcus & Martinus — "Unforgettable" (Швеция); Alyona Alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria" (Украина); ISAAK — "Always On The Run" (Германия); TALI — "Fighter" (Люксембург); Joost Klein — "Europapa" (Нидерланды); Eden Golan — "Hurricane" (Израиль); Silvester Belt — "Luktelk" (Литва); Nebulossa — "ZORRA" (Испания); 5MIINUST x Puuluup — "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" (Эстония); Bambie Thug — "Doomsday Blue" (Ирландия); Dons — "Hollow" (Латвия); Marina Satti — "ZARI" (Греция); Olly Alexander — "Dizzy" (Британия); Gåte — "Ulveham" (Норвегия); Angelina Mango — "La noia" (Италия); TEYA DORA — "RAMONDA" (Сербия); Windows95man — "No Rules!" (Финляндия); iolanda — "Grito" (Португалия); LADANIVA — "Jako" (Армения); Silia Kapsis — "Liar" (Кипр); Nemo — "The Code" (Швейцария); Raiven — "Veronika" (Словения); Baby Lasagna — "Rim Tim Tagi Dim" (Хорватия); Nutsa Buzaladze — "Firefighter" (Грузия); Slimane — "Mon Amour" (Франция); Kaleen — "We Will Rave" (Австрия).

Порядок выступлений участников в финале Евровидения. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Напомним, мы показывали фантастические номера финалистов Евровидения-2024. Также любимец публики и букмекеров NEMO поразил номером на конкурсе. Кроме того, мы рассказывали самые интересные факты о вероятном будущем победителе — хорвате Baby Lasagna.