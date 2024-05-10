Порядок выступлений в финале Евровидения - когда выступает Украина

Порядок выступлений стран в финале Евровидения-2024 — под каким номером Украина
Уже завтра вечером, 11 мая, в гранд-финале " Евровидения-2024" выберут победителя. Стало известно, что представители Украины на песенном конкурсе Jerry Heil и Alyona Alyona будут выступать вторыми.
Об этом сообщает suspilne.eurovision.
Порядок выступлений в финале Евровидения
Во время жеребьевки после первого полуфинала украинские певицы и представительницы Украины Аlyona Аlyona и Jerry Heil вытащили бумажку с надписью "Выбор продюсера".
Такое нововведение на конкурсе по замыслу организаторов позволит гармонично разместить энергичные и романтические номера участников на шоу.
Продюсеры решили, что Аlyona Аlyona и Jerry Heil будут выступать в финале вторыми после хозяев конкурса — Швеции.
Порядок выступления участников на конкурсе:
- Marcus & Martinus — "Unforgettable" (Швеция);
- Alyona Alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria" (Украина);
- ISAAK — "Always On The Run" (Германия);
- TALI — "Fighter" (Люксембург);
- Joost Klein — "Europapa" (Нидерланды);
- Eden Golan — "Hurricane" (Израиль);
- Silvester Belt — "Luktelk" (Литва);
- Nebulossa — "ZORRA" (Испания);
- 5MIINUST x Puuluup — "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" (Эстония);
- Bambie Thug — "Doomsday Blue" (Ирландия);
- Dons — "Hollow" (Латвия);
- Marina Satti — "ZARI" (Греция);
- Olly Alexander — "Dizzy" (Британия);
- Gåte — "Ulveham" (Норвегия);
- Angelina Mango — "La noia" (Италия);
- TEYA DORA — "RAMONDA" (Сербия);
- Windows95man — "No Rules!" (Финляндия);
- iolanda — "Grito" (Португалия);
- LADANIVA — "Jako" (Армения);
- Silia Kapsis — "Liar" (Кипр);
- Nemo — "The Code" (Швейцария);
- Raiven — "Veronika" (Словения);
- Baby Lasagna — "Rim Tim Tagi Dim" (Хорватия);
- Nutsa Buzaladze — "Firefighter" (Грузия);
- Slimane — "Mon Amour" (Франция);
- Kaleen — "We Will Rave" (Австрия).
Напомним, мы показывали фантастические номера финалистов Евровидения-2024. Также любимец публики и букмекеров NEMO поразил номером на конкурсе. Кроме того, мы рассказывали самые интересные факты о вероятном будущем победителе — хорвате Baby Lasagna.
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