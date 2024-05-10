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Порядок выступлений стран в финале Евровидения-2024 — под каким номером Украина

10 мая 2024 13:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Порядок выступлений в финале Евровидения - когда выступает Украина
Сцена Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Уже завтра вечером, 11 мая, в гранд-финале " Евровидения-2024" выберут победителя. Стало известно, что представители Украины на песенном конкурсе Jerry Heil и Alyona Alyona будут выступать вторыми.

Об этом сообщает suspilne.eurovision.

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Порядок выступлений в финале Евровидения

Во время жеребьевки после первого полуфинала украинские певицы и представительницы Украины Аlyona Аlyona и Jerry Heil вытащили бумажку с надписью "Выбор продюсера".

Такое нововведение на конкурсе по замыслу организаторов позволит гармонично разместить энергичные и романтические номера участников на шоу.

Продюсеры решили, что Аlyona Аlyona и Jerry Heil будут выступать в финале вторыми после хозяев конкурса — Швеции.

Порядок выступления участников на конкурсе:

  1. Marcus & Martinus — "Unforgettable" (Швеция);
  2. Alyona Alyona & Jerry Heil — "Teresa & Maria" (Украина);
  3. ISAAK — "Always On The Run" (Германия);
  4. TALI — "Fighter" (Люксембург);
  5. Joost Klein — "Europapa" (Нидерланды);
  6. Eden Golan — "Hurricane" (Израиль);
  7. Silvester Belt — "Luktelk" (Литва);
  8. Nebulossa — "ZORRA" (Испания);
  9. 5MIINUST x Puuluup — "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" (Эстония);
  10. Bambie Thug — "Doomsday Blue" (Ирландия);
  11. Dons — "Hollow" (Латвия);
  12. Marina Satti — "ZARI" (Греция);
  13. Olly Alexander — "Dizzy" (Британия);
  14. Gåte — "Ulveham" (Норвегия);
  15. Angelina Mango — "La noia" (Италия);
  16. TEYA DORA — "RAMONDA" (Сербия);
  17. Windows95man — "No Rules!" (Финляндия);
  18. iolanda — "Grito" (Португалия);
  19. LADANIVA — "Jako" (Армения);
  20. Silia Kapsis — "Liar" (Кипр);
  21. Nemo — "The Code" (Швейцария);
  22. Raiven — "Veronika" (Словения);
  23. Baby Lasagna — "Rim Tim Tagi Dim" (Хорватия);
  24. Nutsa Buzaladze — "Firefighter" (Грузия);
  25. Slimane — "Mon Amour" (Франция);
  26. Kaleen — "We Will Rave" (Австрия).
Порядок выступления стран на Евровидении
Порядок выступлений участников в финале Евровидения. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Напомним, мы показывали фантастические номера финалистов Евровидения-2024. Также любимец публики и букмекеров NEMO поразил номером на конкурсе. Кроме того, мы рассказывали самые интересные факты о вероятном будущем победителе — хорвате Baby Lasagna.

Евровидение
Alyona Alyona
Швеция
Украина
Jerry Heil
конкурс
Евровидение-2024

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