Росіяни на початку війни знищили будинок візажиста Єгора Андрюшина — що тоді відчув блогер

Український візажист Єгор Андрюшин на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молодий український візажист, блогер і співак Єгор Андрюшин дав відверте інтерв’ю. У ньому чоловік розповів про будинок на Київщині, який розбомбили росіяни, і зізнався, що він відчув, коли вперше дізнався про це.

Інтерв’ю з Єгором Андрюшиним оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Емоції Єгора Андрюшина після новини про знищення рідної оселі

Український блогер зізнається, що спочатку він не повірив у те, що його будинок у Бучі знищили росіяни, але коли побачив відео від сусідів, то всі його емоції буквально зникли. Єгор Андрюшин згадує, як тоді він не знав, що робити, адже цей період був дуже важким для його сім’ї.

"Я спочатку не повірив у це, я така людина, що поки не побачу якусь світлину чи відео, я не можу в це повірити. Але потім, коли я вже побачив, як скинули сусіди відео, мене просто наче не стало, всі емоції якось зійшли нанівець, нерозуміння, що робити, як, мама сидить плаче. Це був дуже тяжкий період для нашої сім’ї взагалі", — наголосив Єгор Андрюшин.

Інтерв'ю з Єгором Андрюшиним. Фото: скриншот з YouTube

Також візажист додав, що на той момент він встиг взяти зі свого розбомбленого будинку на Київщині. За словами Єгора Андрюшина, тоді він взяв дуже мало речей, адже зовсім не думав, що йому доведеться поїхати з рідної оселі.

"У мене була невелика валіза, ми взяли дуже мало речей… У мене було декілька футболок, штани, кросівки. Це базова валіза, коли ти збираєшся кудись від’їхати на декілька днів. Залишилося дуже мало речей насправді", — також зізнався український блогер.

Знищення будинку Єгора Андрюшина на Київщині

Навесні український візажист дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про те, що його будинок у Бучі на Київщині постраждав від дій російських окупантів. Тоді Єгор Андрюшин згадав, якими були перші дії його сім’ї, коли будинку не стало.

Єгор Андрюшин біля розбомбленого будинку на Київщині. Фото: Instagram Єгора Андрюшина

"У нас розбомбили повністю в Бучі будинок, машину, всі речі, всі фотографії. Ми виїхали наступного дня, 25 числа, і мама з татом взагалі не хотіли їхати, тому що їхній будинок — це спадок. Ми сидимо в підвалі, і бахкає дуже сильно, там вже Гостомель, Ворзель, туди вже ракети повним ходом, і у нас на сусідню ділянку прилетіла ракета, але тато це приховав від нас. В мене тоді в машині не було взагалі бензину. Тоді були такі черги, мені було реально страшно самому їхати за кермом. І ми прийняли рішення вже наступного дня — я змусив тата з мамою поїхати на Західну", — згадав Єгор Андрюшин.

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