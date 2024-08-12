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Россияне разбомбили дом известного украинского блогера — какими были его эмоции

12 августа 2024 13:28
Галина Войтенко - Редактор
Россияне в начале войны уничтожили дом визажиста Егора Андрюшина — что тогда почувствовал блогер
Украинский визажист Егор Андрюшин на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молодой украинский визажист, блогер и певец Егор Андрюшин дал откровенное интервью. В нем мужчина рассказал о доме в Киевской области, который разбомбили россияне, и признался, что он тогда почувствовал, когда об этом впервые узнал.

Интервью с Егором Андрюшиным обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Украинский блогер признается, что сначала он не поверил в то, что его дом в Буче уничтожили россияне, но когда увидел видео от соседей, все его эмоции буквально исчезли. Егор Андрюшин вспоминает, как тогда он не знал, что делать, ведь этот период был очень трудным для его семьи.

"Я сначала не поверил в это, я такой человек, что пока не увижу какую-то фотографию или видео, я не могу в это поверить. Но потом, когда я уже увидел, как сбросили соседи видео, меня просто как будто не стало, все эмоции как-то сошли на нет, непонимание, что делать, как, мама сидит и плачет. Это был очень тяжелый период для нашей семьи вообще", — отметил Егор Андрюшин.

Интервью с Егором Андрюшиным
Интервью с Егором Андрюшиным. Фото: скриншот с YouTube

Также визажист добавил, что в тот момент он успел взять из своего разбомбленного дома в Киевской области. По словам Егора Андрюшина, тогда он взял очень мало вещей, ведь совсем не думал, что ему придется уехать из родного дома.

"У меня был небольшой чемодан, мы взяли очень мало вещей… У меня было несколько футболок, брюки, кроссовки. Это базовый чемодан, когда ты собираешься куда-то уехать на несколько дней. Осталось очень мало вещей на самом деле", — также признался украинский блогер.

Уничтожение дома Егора Андрюшина в Киевской области

Весной украинский визажист дал интервью Славе Демину, в котором рассказал о том, что его дом в Буче Киевской области пострадал от действий российских оккупантов. Тогда Егор Андрюшин вспомнил, какими были первые действия его семьи, когда дома не стало.

Егор Андрюшин возле разбомбленного дома в Киевской области
Егор Андрюшин возле разбомбленного дома в Киевской области. Фото: Instagram Егора Андрюшина

"У нас разбомбили полностью в Буче дом, машину, все вещи, все фотографии. Мы выехали на следующий день, 25 числа, и мама с папой вообще не хотели ехать, потому что их дом — это наследство. Мы сидим в подвале, и бахкает очень сильно, там уже Гостомель, Ворзель, туда уже ракеты полным ходом, и у нас на соседний участок прилетела ракета, но отец это скрыл от нас. У меня тогда в машине не было вообще бензина. Тогда были такие очереди, мне было реально страшно самому ехать за рулем. И мы приняли решение уже на следующий день — я заставил папу с мамой поехать на Западную", — вспомнил Егор Андрюшин.

Напомним, мы писали о том, что блогер и бывший Анны Тринчер Александр Волошин признался, как ездит за границу во время войны.

Ранее мы рассказывали о том, что посреди Львова напали на известного украинского блогера.

Также мы сообщали, что украинский блогер Влад Шевченко впервые стал отцом.

блогеры шоу-бизнес украинские звезды Егор Андрюшин

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13:56 Google деактивирует все российские аккаунты на рекламной платформе AdSense

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