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СБУ "наломала" новогодний отдых в Карпатах российской певице — едет в слезах в Москву

31 декабря 2023 17:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СБУ "наломала" новогодний отдых в Карпатах российской певице — едет в слезах в Москву
Российская певица в Карпатах. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская певица и блоггер Алина Маслова, которая строит карьеру в Москве, приехала на отдых в Карпаты. Службе безопасности Украины уже удалось ее найти — теперь ее выдворят из страны.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола.

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Известно, что блоггер Маслова родом из Тирасполя, который является столицей так называемой "приднестровской Молдавской республики".

Большинство жителей "ПМР", где сейчас проживает семья Алины, имеют российское гражданство, а сама сейчас проживает и строит карьеру в Москве.

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Российская певица и блоггер Алина Маслова. Фото: скриншот с видео

СБУ отыскала Маслову на украинском курорте — во время общения она признала, что не поддерживает российскую агрессию против Украины и попросила прощения у украинцев.

Сейчас стражи порядка уже депортируют ее из Украины, а Новый год она будет праздновать в России.

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Российская певица и блоггер Алина Маслова. Фото: скриншот с видео

Раньше мы писали, что на Рождество и Новый Год в Карпаты приехали праздновать не только украинцы. Так, например, не скрывает визит в горнолыжный курорт Драгобрат российская певица, блоггер Алина Маслова. На это уже отреагировали украинцы.

Кроме того, с пропутинской блоггерки Анастасии Ивлеевой хотят взыскать почти миллион долларов. Также мы рассказывали, что пропагандист Филипп Киркоров оправдался перед Дмитрием Песковым за "голую" вечеринку в Москве.

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