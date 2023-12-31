СБУ "наломала" новогодний отдых в Карпатах российской певице — едет в слезах в Москву

Российская певица в Карпатах. Фото: скриншот с видео

Российская певица и блоггер Алина Маслова, которая строит карьеру в Москве, приехала на отдых в Карпаты. Службе безопасности Украины уже удалось ее найти — теперь ее выдворят из страны.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола.

Читайте также:

Певица и блоггер из Москвы приехала в Карпаты

Известно, что блоггер Маслова родом из Тирасполя, который является столицей так называемой "приднестровской Молдавской республики".

Большинство жителей "ПМР", где сейчас проживает семья Алины, имеют российское гражданство, а сама сейчас проживает и строит карьеру в Москве.

Российская певица и блоггер Алина Маслова. Фото: скриншот с видео

СБУ отыскала Маслову на украинском курорте — во время общения она признала, что не поддерживает российскую агрессию против Украины и попросила прощения у украинцев.

Сейчас стражи порядка уже депортируют ее из Украины, а Новый год она будет праздновать в России.

Российская певица и блоггер Алина Маслова. Фото: скриншот с видео

Раньше мы писали, что на Рождество и Новый Год в Карпаты приехали праздновать не только украинцы. Так, например, не скрывает визит в горнолыжный курорт Драгобрат российская певица, блоггер Алина Маслова. На это уже отреагировали украинцы.

Кроме того, с пропутинской блоггерки Анастасии Ивлеевой хотят взыскать почти миллион долларов. Также мы рассказывали, что пропагандист Филипп Киркоров оправдался перед Дмитрием Песковым за "голую" вечеринку в Москве.