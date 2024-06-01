Скандальная блогерша Юлия Верба объявила о беременности и показала фото

Юлия Верба и ее жених. Фото: Instagram

21-летняя блоггерша из Ивано-Франковска Юлия Верба объявила о своей первой беременности. Фотографиями с броским животиком, УЗИ-снимком и женихом после долгой социальной паузы звезда социальных сетей поделилась с миллионной аудиторией. Стоит отметить, что ранее блоггерша отметилась рядом скандальных ситуаций.

Сообщение о своей беременности Верба выставила на своей странице в Instagram в субботу, 1 июня.

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В комментариях под фотографиями блоггеру сразу бросились поздравлять сотни подписчиков, а кадры семейной фотосессии за 20 минут собрали более 80 тысяч лайков.

"Ношу под сердечком наше маленькое зернышко. Мы больше не хотим молчать", — лаконично написала Верба.

Верба вместе с женихом Константином Золотухиным, который уже был женат и имеет ребенка, позировали посреди поля в будничных образах.

Юбка блогерши обжала ее увеличенный живот, а будущий папа нежно прижимал беременную невесту к себе.

Перед объявлением новости Верба исчезла на две недели. Она объяснила, что за это время живот начал активно расти, хотя до этого он не был так заметен. В то же время блогер заявила, что подписчики "будут в шоке", когда узнают о ее сроке беременности.

В настоящее время блогерша намекнула, что привыкает к будущей роли мамы "уже много месяцев".

Она добавила, что мечтала о ребенке с 18 лет, но пока не знает, кого носит под сердцем — девочку или мальчика.

Юлия Верба и ее жених. Фото: Instagram

Снимок УЗИ, свидетельствующий о беременности. Фото: Instagram

Юлия Верба целуется с женихом. Фото: Instagram

Неисправные автомобили для ВСУ

Ранее Юлию Вербу критиковали за роскошные покупки и показы своей состоятельной жизни в сети. При этом она оказалась под обвинением в передаче неисправных автомобилей на фронт.

Украинский разведчик под псевдонимом "Прометей" сообщил, что недавно Юлия Верба передала на фронт четыре советских автомобиля и опубликовала фотографии на своей странице в Инстаграм.

Военный говорит, что эти автомобили не пригодны для использования в армии и назвал это "публичным попранием армии" .

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица KOLA призналась в том, что уже задумывается над тем, чтобы стать матерью. Звезда часто обсуждает этот вопрос со своим мужем, ныне работающим в Израиле.

Напомним, ранее мы писали, что недавно ставшая мамой звезда телемарафона впервые показала лицо дочери. А также певица Джамала поделилась трогательными кадрами из родильного.