Скандальная блогерша Юлия Верба объявила о беременности и показала фото
21-летняя блоггерша из Ивано-Франковска Юлия Верба объявила о своей первой беременности. Фотографиями с броским животиком, УЗИ-снимком и женихом после долгой социальной паузы звезда социальных сетей поделилась с миллионной аудиторией. Стоит отметить, что ранее блоггерша отметилась рядом скандальных ситуаций.
Сообщение о своей беременности Верба выставила на своей странице в Instagram в субботу, 1 июня.
Известная блоггерша объявила о беременности
В комментариях под фотографиями блоггеру сразу бросились поздравлять сотни подписчиков, а кадры семейной фотосессии за 20 минут собрали более 80 тысяч лайков.
"Ношу под сердечком наше маленькое зернышко. Мы больше не хотим молчать", — лаконично написала Верба.
Верба вместе с женихом Константином Золотухиным, который уже был женат и имеет ребенка, позировали посреди поля в будничных образах.
Юбка блогерши обжала ее увеличенный живот, а будущий папа нежно прижимал беременную невесту к себе.
Перед объявлением новости Верба исчезла на две недели. Она объяснила, что за это время живот начал активно расти, хотя до этого он не был так заметен. В то же время блогер заявила, что подписчики "будут в шоке", когда узнают о ее сроке беременности.
В настоящее время блогерша намекнула, что привыкает к будущей роли мамы "уже много месяцев".
Она добавила, что мечтала о ребенке с 18 лет, но пока не знает, кого носит под сердцем — девочку или мальчика.
Неисправные автомобили для ВСУ
Ранее Юлию Вербу критиковали за роскошные покупки и показы своей состоятельной жизни в сети. При этом она оказалась под обвинением в передаче неисправных автомобилей на фронт.
Украинский разведчик под псевдонимом "Прометей" сообщил, что недавно Юлия Верба передала на фронт четыре советских автомобиля и опубликовала фотографии на своей странице в Инстаграм.
Военный говорит, что эти автомобили не пригодны для использования в армии и назвал это "публичным попранием армии" .
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица KOLA призналась в том, что уже задумывается над тем, чтобы стать матерью. Звезда часто обсуждает этот вопрос со своим мужем, ныне работающим в Израиле.
Напомним, ранее мы писали, что недавно ставшая мамой звезда телемарафона впервые показала лицо дочери. А также певица Джамала поделилась трогательными кадрами из родильного.
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