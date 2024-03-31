Что известно о самочувствии Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Стало известно, как себя чувствует Кейт Миддлтон после того, как у нее диагностировали рак. Принцесса Уэльская была опустошена после того, как узнала свой диагноз, но сейчас она делает все, чтобы оставаться сильной ради своих детей.

Об этом сообщает US Weekly.

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Кейт Миддлтон в середине января перенесла операцию, во время которой у нее обнаружили рак. После того как Принцесса Уэльская услышала страшный диагноз, она была опустошенной, однако сейчас делает все, что в ее силах, чтобы оставаться сильной ради своих трех маленьких детей: 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи.

Из-за курса химиотерапии принцесса быстро устает.

"Она легко устает, но пытается проводить как можно больше времени со своими детьми", — сообщают инсайдеры.

Сейчас Кейт Миддлтон концентрируется на вещах, которые помогают восстановить ее моральное состояние, и благодарна своему мужу принцу Уильяму за поддержку и помощь.

Напомним, что Кейт Миддлтон 22 марта публично объявила, что заболела раком. Ее поддержала королевская семья, онкобольная актриса Шеннен Догерти, а также первая леди Украины Елена Зеленская.