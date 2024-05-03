Певица Алена Омаргалиева пережила третий выкидыш подряд

Украинская певица Алена Омаргалиева на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и солистка группы TamerlanAlena Алена Омаргалиева поделилась откровенным признанием в интервью Славе Демину. Популярная исполнительница впервые публично рассказала о том, что у нее был выкидыш, ставший третьим в ее жизни.

Об этом Алена Омаргалиева рассказала в интервью Славе Демину в YouTube.

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Украинская артистка признается, что они вместе с мужем Тамерланом хотят ребенка, но пока ей не удается забеременеть. Алена думает, что, вероятно, она не может родить ребенка из-за того, что пока не время для этого, ведь нужно быть расслабленной, а сейчас это не удается.

"Я уже тоже начинаю заниматься самоанализом, потому что я хочу, но пока не удается. Возможно, не время, потому что мы пытались, я с врачом постоянно консультируюсь. Мне нужно подготовиться, но я поняла, что я нервничаю много, и это тоже влияет. Для того, чтобы забеременеть, чтобы выносить, нужно быть расслабленной, дальше я верю в Бога, который защищает и ребенка и маму", — рассказала Алена Омаргалиева.

Певица Алена Омаргалиева во время интервью со Славой Деминым. Фото: скриншот с YouTube

Артистка призналась, что пережила третий выкидыш и очень сильно заболела, однако, сейчас она не переживает так, как это было сразу после этого события. Тем не менее, Алена Омаргалиева считает, что Всевышний сам знает, когда ей нужно забеременеть.

"Был у меня третий выкидыш... Я заболела... Не было медицинских вмешательств, все прошло само по себе. Но я это уже не воспринимаю, как впервые. Потому что впервые это вообще была трагедия, а потом мне хотелось рассказать, что у известных людей это случается. Поэтому девушки, такое бывает, я с вами прошлым летом был третий выкидыш, я об этом не говорила. Но я верю, что Бог знает, когда", — также добавила украинская певица.

Кто такая Алена Омаргалиева

Алена Омаргалиева — это украинская певица и фронтвумен группы TamerlanAlena, которая родилась в Черкассах. В 2009 году она создала группу с одесским музыкантом Тамерланом (Юрием), за которого в 2013 году вышла замуж.

Сейчас пара воспитывает сына Тимура, но, несмотря на выкидыши Алены Омаргалиевой, не теряет надежды иметь еще детей.

Артистка Алена Омаргалиева со своим мужем Тамерланом и сыном Тимуром. Фото: Instagram Алены Омаргалиевой

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