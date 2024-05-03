Співачка Олена Омаргалієва пережила третій викидень поспіль

Українська співачка Олена Омаргалієва на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і солістка гурту TamerlanAlena Олена Омаргалієва поділилася відвертим зізнанням в інтерв’ю Славі Дьоміну. Популярна виконавиця вперше публічно розповіла про те, що в неї був викидень, який став третім в її житті.

Про це Олена Омаргалієва розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Українська артистка зізнається, що вони разом з чоловіком Тамерланом хочуть дитину, але поки їй не вдається завагітніти. Олена думає, що, ймовірно, вона не може народити дитину через те, що поки не час для цього, адже потрібно бути розслабленою, а зараз це не вдається.

"Я вже теж починаю займатися самоаналізом, тому що я хочу, але поки що не вдається. Можливо, не час, тому що ми намагалися, я з лікарем постійно консультуюсь. Мені треба підготуватися, але я зрозуміла, що я нервую багато, і це теж впливає. Для того, щоб завагітніти, щоб виносити, треба бути розслабленою, далі я вірю в Бога, який захищає і дитину, і маму", — розповіла Олена Омаргалієва.

Співачка Олена Омаргалієва під час інтерв'ю зі Славою Дьоміним. Фото: скриншот з YouTube

Артистка зізналася, що пережила третій викидень і дуже сильно захворіла, проте, зараз вона не переймається так, як це було одразу після цієї події. Тим не менш, Олена Омаргалієва вважає, що Всевишній сам знає, коли їй потрібно завагітніти.

"Був у мене третій викидень… Я захворіла… Не було медичних втручань, все пройшло само по собі. Але я вже це не сприймаю, як вперше. Тому що вперше це взагалі була трагедія, а потім мені хотілося розповісти, що у відомих людей це трапляється. Тому дівчата, таке буває, я з вами! Минулого літа був третій викидень, я про це не казала. Але я вірю, що Бог знає, коли", — також додала українська співачка.

Хто така Олена Омаргалієва

Олена Омаргалієва — це українська співачка і фронтвумен гурту TamerlanAlena, яка народилася у Черкасах. У 2009 році вона створила гурт з одеським музикантом Тамерланом (Юрієм), за якого у 2013 році вийшла заміж.

Зараз пара виховує сина Тимура, але, попри викидні Олени Омаргалієвої, не втрачає надії мати ще дітей.

Артистка Олена Омаргалієва зі своїм чоловіком Тамерланом і сином Тимуром. Фото: Instagram Олени Омаргалієвої

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