Миша Крупин и певица KOLA представили песню "Тюльпаны" — видео

Кадр из клипа "Тюльпаны". Фото: скриншот YouTube

Экс-участник группы "Коррупция" Миша Крупин и певица KOLA вместе спели о глубоких чувствах и сложностях в отношениях. Звезды представили лирическую композицию "Тюльпаны".

Клип был опубликован на YouTube.

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В основу сюжета песни "Тюльпаны" легла история о паре, которая пережила скандал. Музыканты показали, как важно помнить все хорошее в отношениях и не дать разрушить любовь эмоциям и конфликтам.

"Эта песня рассказывает о том, как любовь может объединять людей, несмотря на все трудности и конфликты. Как важно помнить хорошие моменты в отношениях и уметь вовремя разобраться в ситуации для сохранения самого главного — настоящей любви. Я очень довольна результатом нашей работы с Мишей и искренне надеюсь, что слушатели почувствуют то настроение и те эмоции, которые мы заложили в песню", — прокомментировала премьеру KOLA.

Кадр из клипа "Тюльпаны". Фото: скриншот YouTube

Кадр из клипа "Тюльпаны". Фото: скриншот YouTube

Кадр из клипа "Тюльпаны". Фото: скриншот YouTube

Стиль песни близок KOLA, а вот для Миши Крупина это новый опыт. Артист прекратил сотрудничество с лейблом PAPA MUSIC и сейчас открыт к сотрудничеству.

Записать композицию ему предложила KOLA, и музыкант сразу согласился.

"Когда KOLA предложила спеть вместе "Тюльпаны", я не сомневался ни минуты. Мы очень разные исполнители, и мне показалось, что для этой песни это лучшее решение. Она же как раз о конфликте и о поисках общего языка, какой-то точки соприкосновения. На этом контрасте мы и сыграли. Уверен, многим это откликнется", — отмечает Крупин.

Напомним, певица Джамала с округлым животиком представила песню "Люблю". А также певица SWOIIA представила клип на песню "Пташка". На его кадрах появился военный Александр Михов — протезированный офицер спецназа.