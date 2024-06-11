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Певица KOLA и Миша Крупин удивили лирическим дуэтом

11 июня 2024 15:57
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Миша Крупин и певица KOLA представили песню "Тюльпаны" — видео
Кадр из клипа "Тюльпаны". Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Экс-участник группы "Коррупция" Миша Крупин и певица KOLA вместе спели о глубоких чувствах и сложностях в отношениях. Звезды представили лирическую композицию "Тюльпаны".

Клип был опубликован на YouTube.

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В основу сюжета песни "Тюльпаны" легла история о паре, которая пережила скандал. Музыканты показали, как важно помнить все хорошее в отношениях и не дать разрушить любовь эмоциям и конфликтам.

"Эта песня рассказывает о том, как любовь может объединять людей, несмотря на все трудности и конфликты. Как важно помнить хорошие моменты в отношениях и уметь вовремя разобраться в ситуации для сохранения самого главного настоящей любви. Я очень довольна результатом нашей работы с Мишей и искренне надеюсь, что слушатели почувствуют то настроение и те эмоции, которые мы заложили в песню", — прокомментировала премьеру KOLA.

Певица KOLA и Миша Крупин удивили лирическим дуэтом - фото 1
Кадр из клипа "Тюльпаны". Фото: скриншот YouTube
Певица KOLA и Миша Крупин удивили лирическим дуэтом - фото 2
Кадр из клипа "Тюльпаны". Фото: скриншот YouTube
Певица KOLA и Миша Крупин удивили лирическим дуэтом - фото 3
Кадр из клипа "Тюльпаны". Фото: скриншот YouTube

Стиль песни близок KOLA, а вот для Миши Крупина это новый опыт. Артист прекратил сотрудничество с лейблом PAPA MUSIC и сейчас открыт к сотрудничеству.

Записать композицию ему предложила KOLA, и музыкант сразу согласился.

"Когда KOLA предложила спеть вместе "Тюльпаны", я не сомневался ни минуты. Мы очень разные исполнители, и мне показалось, что для этой песни это лучшее решение. Она же как раз о конфликте и о поисках общего языка, какой-то точки соприкосновения. На этом контрасте мы и сыграли. Уверен, многим это откликнется", — отмечает Крупин.

Напомним, певица Джамала с округлым животиком представила песню "Люблю". А также певица SWOIIA представила клип на песню "Пташка". На его кадрах появился военный Александр Михов — протезированный офицер спецназа.

эмоции
украинские звезды
Миша Крупин
KOLA
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отношения

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